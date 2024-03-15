Afganistan donuyor! Son 3 haftada 60 kişi dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybetti!

Afganistan'da aşırı soğuk ve don nedeniyle hayat durma noktasında geldi. Son belirlemelere göre 3 hafta içinde 60 kişi soğuktan donarak hayatını kaybetti.

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Afganistan donuyor! Son 3 haftada 60 kişi dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybetti!

Afganistan'da son 3 haftada yoğun kar yağışı, yağmur ve dondurucu soğuk hava şartları nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti.

AŞIRI SOĞUK VE DON NEDENİYLE 60 KİŞİ HAYATINI KABETTİ

Afganistan'ın bazı kesimlerinde son haftalarda dondurucu soğuk, yağmur ve yoğun kar yağışı etkili olurken, sıcaklıklar eksi 30 santigrat dereceye kadar düştü. Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq yaptığı açıklamada, ülkede son 3 hafta içinde yoğun kar, şiddetli yağış ve dondurucu soğuk nedeniyle 60 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Saeq, "Bu dönemde bin 600'den fazla ev kısmen veya tamamen yıkıldı, 177 binden fazla büyükbaş hayvan soğuk hava nedeniyle telef oldu" ifadelerini kullandı.

Afganistan donuyor! Son 3 haftada 60 kişi dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybetti!

Afganistan donuyor! Son 3 haftada 60 kişi dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybetti!

AFGANİSTAN'DA HAYAT DURMA NOKTASINDA GELDİ

Saeq, Ulusal Afet Kurumunun ve uluslararası kuruluşların iş birliğiyle ülkenin farklı yerlerinde 22 bin 400'den fazla aileye gıda, ihtiyaç malzemesi ve nakit yardımı sağlandığını belirtti.

Afganistan donuyor! Son 3 haftada 60 kişi dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybetti!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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