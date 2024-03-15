Belediyeden öğrenciye 500 lira destek! Hemen başvurun anında ödeme alın

Devlet ve belediyeler, kendi sınırları içinde yaşayan öğrencilere yönelik çeşitli destekler sunmaya devam ediyor.

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Belediyeden öğrenciye 500 lira destek! Hemen başvurun anında ödeme alın

Devlet öğrencilere çok çeşitli yardım sağlar. Yol desteği, sınav desteği ve SED desteği gibi ödemeler, özellikle dar gelirli öğrenciler için önemlidir. Devlet ve belediyeler, kendi sınırları içinde yaşayan öğrencilere yönelik çeşitli destekler sunmaya devam ediyor. Seçim senesi olduğu için belediye başkanları tarafından onaylanan destek sayısı da arttı. Günlük olarak kamuoyuna açıklanan çok sayıda destek var. Özellikle lise ve üniversite sınavlarına girecek olan öğrencilere sağlanacak olan desteklerle ilgili araştırmalar yapılırken, Kocaeli Belediyesi, hak sahibi öğrencilerin hesabına hemen ödeme yapacağını açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere verilen destek ile sosyal sorumluluk bilincini bir kez daha ortaya koydu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım hizmetlerinden yararlanan hanelerin çocuklarının eğitimine yardımcı olmak için YKS sınavına girecek olan öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacağını duyurdu. Belediye, on ikinci sınıfta okuyan öğrencilerin üniversiteye giriş ücretlerini hesaplara aktaracak. Yapılan açıklamaya göre, belediye sınırları içinde yaşayan öğrenciler, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün yardımıyla sınav masraflarını karşılayabilecekler.

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Eşit Eğitim Fırsatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan sosyal yardım programları arasında 7'den 70'e kadar çeşitli destek programları bulunmaktadır. Son olarak, belediye eğitim alanında önemli bir rol oynarken, sosyal destek alan hanelerde yaşayan öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak için harekete geçti. YKS stresi yaklaşırken, bu destek, dar gelirli hanelerde yaşayan öğrencilerin eğitim fırsatlarını artırmayı amaçlamaktadır.

Yüzlerce öğrenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ikamet eden ve AYT ve TYT sınavlarına hazırlanmak için yüz binlerce lira sınav desteği aldı. Bu, öğrencilerin sınav masraflarını karşılamanın yanı sıra eğitimde eşitlik için önemli bir adım oldu. Eğitim destekleri ve sosyal belediyecilik anlayışı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin öne çıkan yönlerinden biridir.

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