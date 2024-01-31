Bel ve boyun ağrısı neden olur? Bel ve boyun Fıtığı Belirtileri nelerdir? Prof. Dr. Halil Ak'tan önemli bilgiler

Özel Pendik Bölge Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Halil Ak, bel ve boyun ağrıları konusunda gazetemize altın değerinde bilgiler verdi. Profesör Ak, bu hastalığın gelişmekte olan ülkelerde erişkin nüfusun %40’ını etkileyen bir sağlık problemi olduğunu vurguladı.

Boyun, Sırt ve Bel Ağrıları

İlerleyen yaşlarda sıklığı artmakla birlikte, genç hastalarda ilk defa hekime başvurma nedenlerinin başında gelir.

Kişinin yaşam kalitesini belirgin ölçüde düşürerek;

İş gücü kayıplarına, ekonomi üzerinde olumsuz etkilenmelere,

Ailesel sorunlara yol açması,

Ayrıca, psikolojik-sosyal olumsuz etkileri de dikkate alındığında önemli bir sağlık problemi haline gelmektedir.

Hatta, kişinin hayattan-yaşamdan aldığı zevki engelleyerek hayatını-yaşamını zehir bile edebilir!



(Özel Pendik Bölge Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Halil Ak)

Bel ve boyun ağrısı neden olur? İşte Fıtığın Nedenleri

Boyun, sırt ve bel ağrılarının çoğu kas tutulması (spazm) gibi selim nedenlere olmakla birlikte;

Mekanik ağrılar; omurgadaki bağların, kasların, eklemlerin gerilmesi ve aşırı yüklenmesi

Duruş bozuklukları

Kemik erimesi (Özellikle menopoz, antropoz dönemlerinde)

Omurga kireçlenmesi

Fıtık (boyun-sırt ve bel fıtıkları)

Omurga düzleşmesi

Omurga kayması

Omurga eğrilikleri (skolyoz)

Omurga kırığı

Bölgesel iltihaplar

Romatizmalı hastalıklar

Fibromiyalji

Omurga tümörleri

gibi ciddi nedenlere de bağlı olabilir!

Boyun, sırt ve bel ağrılı hastaların %5 kadarında ağrı nedeni ; Boyun ve bel fıtıklarıdır. Ağrısı olan 100 bireyin 5’inde Boyun ve bel fıtık tespit edilir.

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Boyun, sırt ve bel fıtıkları, omurgalar arasındaki “disk” adı verilen yastıkçıkların içindeki kıkırdaksı maddenin, bilinçsiz ağırlık kaldırma, zorlu ve ters hareketlerle oluşan baskıya dayanamayıp yerinden taşmasıyla oluşur.

Yerinden taşan elastik kıkırdaksı maddenin, narin yapılı omuriliğe ve/veya omurilikten çıkan sinirlerin üzerine baskı yapması sonucunda dayanılmaz ağrılar, zamanla uyuşukluklar ve kas güçsüzlükleri meydana gelebilmektedir. Boyun, sırt ve bel fıtıklarında genetik yatkınlık söz konusu olmakla birlikte en önemli etken omurganın yanlış kullanılmasıdır. Günlük hayatta yapılan her aktivitede farkında olmadan bilinçsizce boynumuzu, sırtımızı ve belimizi zorlamaktayız. Önemsenmeyen bu ufak zorlanmalar zaman içinde omurgayı zedeleyerek bel ve boyun ağrılarının oluşmasına ve hatta fıtıklara neden olabilmektedir.

Boyun-Bel Ağrılarından Korunma Yöntemleri

Boynumuzu, sırtımızı ve belimizi bilinçsiz-yanlış kullanmaktan kaçınabildiğimiz ölçüde omurga sağlımızı korumamız mümkündür.

Omurganın doğru kullanılması ile boyun ve bel ağrıları azaltılabildiği gibi fıtıklar da hiç ortaya çıkmadan önlenmiş olacaktır.

Unutulmamalıdır ki; en iyi ve en ucuz tedavi boynu, sırtı ve belimizi zorlayan bilinçsiz hareketlerden kaçınmaktır.

Bunun için dikkat edilmesi gereken en önemli kuralları alışkanlık haline getirmeliyiz.

Boyun-Bel Ağrıları Fıtıklarında Ne Zaman Hekime Gitmek Gerekir?

Yeni başlayan şiddetli ağrılar varsa

Travmaya maruz kalınırsa

İstirahatle geçmeyen ağrı varsa

Gece uykudan uyandıran ağrılar olursa

Kollarda ellerde ayaklarda uyuşma ve kuvvet kaybı varsa

Boyun ve bel ağrılarına eşlik eden idrar kaçırma ve bağırsak şikayetleri varsa,

Yürüme zorluğu ve bacaklarda sertlik varsa

Boyun-Bel Ağrıları Fıtıkları Nasıl Teşhis Edilir?

Boyun, sırt ve bel ağrılı hastalarda altta yatan nedenin doğru şekilde tespit edilebilmesi tecrübe gerektiren bir uğraştır. Hasta ayrıntılı şekilde özenle muayene edilmeli ve muayene sonuçlarına göre gerekli tetkikler istenmelidir. Kafa karıştıracak gereksiz tetkiklerden ve boşuna masraftan mümkün olduğu kadar da kaçınılmalıdır. Boyun, sırt ve bel fıtıklarında altın standart tanı yöntemi manyetik rezonans görüntülemedir (MR). MR ile boyun, sırt ve bel fıtığı tanısı kolayca koyulabileceği gibi altta yatan diğer ağrı yapan veya yapmayan hastalıkların tespiti için de faydalıdır. Tecrübeli hekimler ayırıcı tanı için muayene bulgularından yararlanarak bilgisayarlı tomografi (BT), elektromiyografi (EMG), dinamik boyun grafileri gibi tetkiklerin yapılmasını da isteyebilirler.

Boyun-Bel Ağrıları Fıtıkları Nasıl Tedavi Edilir?

Her boyun-bel fıtığı ameliyat gerektirmez! Fıtık başlangıcı olan hastalarda fıtığın ilerlemesi durdurulabilir ve hasta ameliyat geçirmeden iyileşebilir. Fıtık görülen hastalarda sadece ağrı varsa ameliyat ilk tedavi seçeneği olmamalıdır.

Medikal Tedaviler (İlaçla Tedavisi) Kısa süreli dinlenme Fizik Tedavi Uygulamaları Cerrahi Tedaviler

Medikal Tedavi (İlaçla Tedavi)

Ağrı kesiciler

Kas gevşeticiler

Kremler

Mide koruyucular

Fizik Tedavi Uygulamaları

Günümüzde tedavi amacıyla kullanılan bir çok yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerin ne şekilde uygulanacağına tecrübeli bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi tarafından karar verilmelidir.

Alternatif tıp uygulamalarına dikkatle yaklaşılmalıdır.

Boyun, sırt ve bel fıtığını “dededen öğrenme yöntemlerle” çekerek, bükerek, bastırarak düzelttiğini iddia eden “kırıkçı çıkıkçılar” gibi kişiler hastaya faydadan çok zarar verirler.

Cerrahi Tedaviler

Mikroskopik Yöntem

Endoskopik Yöntem

Boyun, sırt ve bel fıtığı ameliyatlarında “lazerle kapalı yöntem” diye bir teknik yoktur. Her cerrahi tedavi uygulamasında ufak da olsa cilt kesisi ve doku sıyrılması işlemi yapılmaktadır.

Cerrahi Yöntemle Nasıl Tedavi Nasıl Edilir?

Boyun fıtıklarında ameliyat, boyun ön yüzden küçük bir cilt kesişini takiben mikroskop yardımıyla girilerek, fıtıklaşan disk materyali çıkarılmakta ve yerine kafes veya disk protezi gibi apareyler konulmaktadır.

Bel fıtıklarında yine mikroskop veya endoskop(uygun olan olgularda) yardımıyla fıtıklaşan materyal çıkarılmakta ve sinir kökleri rahatlatılmaktadır.

Ameliyat sonrası öneriler

Boyun, sırt ve bel fıtıklarında ameliyattan sonra hastaların en az 4-6 hafta süreyle ağırlık kaldırmamalarını ve zorlayıcı bilinçsiz hareketlerden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz.

Bedenimiz, yaşam, tanrının bize bir lütfudur. Ağrısız, sorunsuz ve sağlıklı yaşam bizim elimizde; Bedenimizi doğru beslemek, doğru korumak ve doğru kullanmakla olur. Zamanı geri almak mümkün olmadığından şimdiden önlemimizi almalıyız. Bedenimizi ve omurgamızı korumalıyız.

Bel ve Boyun Ağrıları Hakkında Daha Fazla bilgi almak istiyorsanız;

Bölge Hastanesi uzman doktorlarından bir randevu oluşturarak hızlı bir şekilde tedavinize başlayabilir, sorularınıza çok hızlı bir şekilde yanıt bulabilirsiniz.

Telefonla Randevu Oluşturmak için;

444 14 55 numaralı telefondan veya 0501 736 64 40 numaralı whatsapp destek hattından kolayca bilgi alabilir randevu oluşturabilirsiniz. (arama yapmak veya kolayca whatsapp üzerinden mesaj göndermek için numaraların üzerine tıklamanız yeterli)

Önemli Bilgilendirme: Bu sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Kesin tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.