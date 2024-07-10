Popüler yazar Kiyosaki’den tavsiyeler: Altın ve Bitcoin için tam zamanı…

Yazar ve yatırımcı Robert Kiyosaki, kullanıcıları Bitcoin ve altın satın almaya teşvik eden artan piyasa duyarlılıklarına işaret etti. Kiyosaki, yatırımcılar için tam zamanı olduğunu söyledi.

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Popüler yazar Kiyosaki’den tavsiyeler: Altın ve Bitcoin için tam zamanı…

Robert Kiyosaki, son piyasa artışları arasında kullanıcıları daha fazla Bitcoin (BTC) ve altın almaya çağırdı. Yatırımcı ve finans savunucusu, Bitcoin piyasasını daha yüksek tahminlerle destekledi. Varlığın fiyatı son 24 saat içinde yükseldi ve kullanıcılar sürekli yükseliş trendi bekliyordu.

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ROBERT KİYOSAKİ BİTCOİN'DE YÜKSELİŞE GİDİYOR

Popüler yazar, kripto pazar lideri için son kurumsal girişlere işaret ederek büyüme öngördü. X'te (eski Twitter) yakın tarihli bir gönderide Kiyosaki, piyasa olayları zincirini, kullanıcıları kaybedenler arasında olmamaya teşvik eden kötü bir ele karşılaştırdı.

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Kullanıcıları Bitcoin, altın ve gümüş almaya çağırdı. Değerli metaller, Bitcoin'e karşı argümanlarla yıllardır bir değer deposu olarak kullanılıyor. Bitcoin boğaları, varlığın diğer faydalara ek olarak altının değer depolama işlevselliğine sahip olduğunu belirtiyor. Bonalar tarafından belirtilen dikkate değer bir nokta, son on yılda varlığın 73.000 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan fiyat artışıdır.

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RALLİ PİYASALARINA KURUMSAL AKIŞLAR

Geleneksel yatırımcıların piyasa faaliyetleri bu yıl dijital varlıkların fiyatlarını artırdı. Bu, Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürülmesinden ve ardından diğer ürünlere olan ilgiden kaynaklanmaktadır. Ocak ayında, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), piyasada büyük girişlere yol açan Bitcoin ETF'lerini onayladı.

Varlık, Ethereum ve Solana ETF'lerinin gözleri arasında sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Geçen hafta, varlık Alman Bitcoin satışında en düşük seviyelere düştü. Bununla birlikte, hafta ortası ticareti, kripto para birimlerinin kazanç elde etmesiyle piyasa duyarlılığında bir dönüş gördü.

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