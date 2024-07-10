Ne borsa, ne altın ne de dolar kazandırdı: İşte Haziran’ın şampiyonu…

Finansal yatırım araçlarının getiri oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, bu hafta geçen ayın verilerini paylaştı.

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Raporda Haziran, 3 ve 6 aylık reel getirilere yer verildi. Geçen ay için sürpriz yaşanırken yılın ilk yarısında getirisi en fazla olan borsa oldu.

MEVDUAT FAİZİ, HAZİRAN’DA LİDER

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile indirgendiğinde %1,88, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,62 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

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ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,87 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,37, Euro %0,77, BIST 100 endeksi %1,41 ve külçe altın %1,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; DİBS %0,61 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,63, Euro %1,02, BIST 100 endeksi %1,66 ve külçe altın %1,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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YILIN İLK YARISINDA BORSA

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; ÜFE ile indirgendiğinde %13,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,63 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %28,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %11,42 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

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