Ne borsa, ne altın ne de dolar kazandırdı: İşte Haziran’ın şampiyonu…

Yatırımcılar için Haziran ayı kazançları belli oldu. Yılın ilk yarısına ait değerlendirmede ise dikkat çeken kazançlar oluştu. TÜİK tarafından paylaşılan getirilerde aylık sürpriz dikkat çekti…

YAYINLAMA
Google News
Ne borsa, ne altın ne de dolar kazandırdı: İşte Haziran’ın şampiyonu…

Finansal yatırım araçlarının getiri oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, bu hafta geçen ayın verilerini paylaştı.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu toplantıda! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu toplantıda! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Raporda Haziran, 3 ve 6 aylık reel getirilere yer verildi. Geçen ay için sürpriz yaşanırken yılın ilk yarısında getirisi en fazla olan borsa oldu.

ekran-resmi-2024-07-10-21-25-23.png

MEVDUAT FAİZİ, HAZİRAN’DA LİDER

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile indirgendiğinde %1,88, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,62 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

2 devlet bankası ev sahibi yapacak! 2 milyon TL konut kredisi başvurusu2 devlet bankası ev sahibi yapacak! 2 milyon TL konut kredisi başvurusu

ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,87 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,37, Euro %0,77, BIST 100 endeksi %1,41 ve külçe altın %1,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; DİBS %0,61 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,63, Euro %1,02, BIST 100 endeksi %1,66 ve külçe altın %1,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ekran-resmi-2024-07-10-21-25-39.png

YILIN İLK YARISINDA BORSA

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; ÜFE ile indirgendiğinde %13,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,63 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %28,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %11,42 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Faiz oranları değişti! 400 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?Faiz oranları değişti! 400 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu toplantıda! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu toplantıda! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek cumhuriyet, 14 ayar altın Kaç TL? 10 Temmuz 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek cumhuriyet, 14 ayar altın Kaç TL? 10 Temmuz 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
2 devlet bankası ev sahibi yapacak! 2 milyon TL konut kredisi başvurusu
2 devlet bankası ev sahibi yapacak! 2 milyon TL konut kredisi başvurusu
Son Haberler
Ne borsa, ne altın ne de dolar kazandırdı: İşte Haziran’ın şampiyonu…
Ne borsa, ne altın ne de dolar kazandırdı: İşte Haziran’ın şampiyonu…
Türkiye, nüfus bakımından ilk 20’de: İşte dikkat çeken rapor…
Türkiye, nüfus bakımından ilk 20’de: İşte dikkat çeken rapor…
Son dakika! Emekli maaşı toplantısı yarın Beştepe'de 15: 30'da yapılacak
Son dakika! Emekli maaşı toplantısı yarın Beştepe'de 15: 30'da yapılacak
Ünlü sanatçı Kadir İnanır'dan sevenlerine kötü haber! Usta oyuncu Kadir İnanır, yeniden yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü sanatçı Kadir İnanır'dan sevenlerine kötü haber! Usta oyuncu Kadir İnanır, yeniden yoğun bakıma kaldırıldı
Faiz oranları değişti! 400 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Faiz oranları değişti! 400 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Sendikanın asgari ücret konusundaki 10 maddelik listesi
Sendikanın asgari ücret konusundaki 10 maddelik listesi
Çok Okunanlar
Hükümetten doğurganlığa büyük teşvik: Üç çocuğa asgari ücret kadar destek verilecek
Hükümetten doğurganlığa büyük teşvik: Üç çocuğa asgari ücret kadar destek verilecek
AK Parti'nin uykularını kaçıran anket sonucu! İlk kez bu oranın altına düştü, İşte o çarpıcı anket sonuçları
AK Parti'nin uykularını kaçıran anket sonucu! İlk kez bu oranın altına düştü, İşte o çarpıcı anket sonuçları
Bugün sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 10 Temmuz 2024 tüm bölgelerde ve illerde hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 10 Temmuz 2024 tüm bölgelerde ve illerde hava durumu ve sıcaklıkları
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek cumhuriyet, 14 ayar altın Kaç TL? 10 Temmuz 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek cumhuriyet, 14 ayar altın Kaç TL? 10 Temmuz 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Fed Başkanı’ndan önemli mesajlar: Tek sorun enflasyon değil…
Fed Başkanı’ndan önemli mesajlar: Tek sorun enflasyon değil…
Bugün Türkiye’nin gündemi asgari ücret: Çok konuşulacak soruya verilen cevap…
Bugün Türkiye’nin gündemi asgari ücret: Çok konuşulacak soruya verilen cevap…
Yorumlananlar
Altında son durum ne, Altın düşer mi çıkar mı? 9 Temmuz 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne, Altın düşer mi çıkar mı? 9 Temmuz 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!