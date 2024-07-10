Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak

Milyonlarca emeklinin altı aylık enflasyon zammından faydalanamayarak en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL maaş almaya devam etmesi tepkilere neden olmuş iktidar yeni bir çalışmanın başladığını duyurmuştu.

ÇALIŞMA YAPILIYOR AÇIKLAMASI EMEKLİLERİ UMUTLANDIRDI

AK Parti en düşük emekli maaşlarını 10 binden 12 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin çalışmalar Perşembe gününe kadar devam ederek iyileştirmenin yapılacağı beklentileri artırdı.

Ekonomi gazetesinin haberine göre, 2 bin TL’lik seyyanen zammın tüm emeklilere yansıtılması da tartışılıyor. Ancak tüm emeklilere yansımasının henüz karara bağlanmadığı da belirtiliyor.

AK Parti, 2023 seçimlerinden önce seçim yatırımı olarak en düşük emekli maaşını 7 bin 500’e çıkarmıştı. Ocak 2024’te yeniden en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye çıkarıldı.

AK Parti seçim yatırımı olarak aldığı kararın şimdi olumsuz sonuçlarını masaya yatırıyor.

KOK MAAŞ SORUNU ÇÖZÜLECEK Mİ?

AK Parti, kök maaş sorununu tamamen ortadan kaldırmak için yeni formüller arıyor. Emeklilerin maaş zamları kök maaş üzerinden uygulanıyor. AK Parti, bir taraftan kök maaş ile ilgili köklü çözüm arayışlarını sürdürürken, bir taraftan da en düşük emekli maaşını 10 TL’den 12 bin TL’ye çıkarmayı planlıyor.

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TÜM EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM YAPILMASI PLANLANIYOR

Öte yandan AK Parti, en düşük emekli maaşını 10 binden 12 bin TL’ye çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken, tüm emeklilere 2 bin TL’lik seyyanen zammı da tartışıyor. AK Parti kaynakları, “tüm emeklilere yanması konusunu tartışıyoruz, ama ortada alınmış bir karar yok” değerlendirmesinde bulundular.

En düşük emekli maaşı alanlar yapılacak düzenlemeden yaklaşık bir milyon 610 bin kişinin yararlanacağı belirtildi.