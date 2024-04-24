Erdoğan’ın Irak çıkarması uluslararası medyada ses getirdi! İşte tarihi adımla ilgili önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı’nın Irak’ı ziyaret etmesinin dünya medyasında büyük yankı uyandırdı. Tarihi ziyaret uluslararası medyada ses getirirken, 'bölgenin oyun kurucu aktörüyüz' mesajı verildiği belirtildi.

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Erdoğan’ın Irak çıkarması uluslararası medyada ses getirdi! İşte tarihi adımla ilgili önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı’nın Irak’ı ziyaret etmesinin yankıları sürüyor. Tarihi ziyaret dünya medasında ses getirirken, 'bölgenin oyun kurucu aktörüyüz' mesajı verildiği belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak çıkarması uluslararası medyada bölgede oynanan oyunlara karşı bir meydan okuma olarak yorumlandı. Çin, Körfez ve Rusya başta olmak üzere uluslararası medya ziyareti, Erdoğan’ın sergilediği cesur ve tarihî adım olarak nitelendirdi.

Erdoğan’ın Irak çıkarması uluslararası medyada ses getirdi! İşte tarihi adımla ilgili önemli açıklamalar...

YENİ BİR İLİŞKİ BAŞLIYOR

Hürmüzlü, Türkiye’nin PKK ile mücadelesinde yeni bir sayfa açıldığını kaydederek “Irak yönetimine çok net ve kendi menfaatleri doğrultusunda teklifler sunuldu. Türk tarafı, Iraklılara ‘sınırımızda herhangi bir terör oluşumu değil Irak askeri görmek istiyoruz’' dedi.
'Esas sürpriz Kalkınma Yolu Projesi ile ilgiliydi. Katar ve BAE’li Bakanlar "Sayın Cumhurbaşkanı’mız ile eş zamanlı olarak Bağdat’a geldi ve dörtlü mutabakat imzalandı. Bu gerçek anlamda bir diplomasi başarısıdır. Irak artık belirli kısır döngülere mahkûm olmayacak. Türkiye’de gerçek anlamda enerji merkezi olma yolunda çok büyük bir adım daha attı” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani himayesinde Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında, Kalkınma Yolu Projesi'nde işbirliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda imzalandı. İmza töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti ile BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui de hazır bulundu.

Erdoğan’ın Irak çıkarması uluslararası medyada ses getirdi! İşte tarihi adımla ilgili önemli açıklamalar...

TÜRKİYE'YE TOLERANS

Orta Doğu denklemini en iyi bilen isimlerden Erşat Hürmüzlü’ye göre bugüne dek PKK konusunda en küçük bir adım atmayan Irak kısa sürede çok farklı bir tutum içerisine girdi. Geri dönüşü olmayan PKK operasyonuna göz yumacaklar ve sonrasında Türkiye’nin hem kalkınma yolu güzergâhındaki güvenlik merkezli rolünü hem de Irak-Suriye sınır hattındaki terör geçişgenliği konusundaki hassasiyetini daha makul düzeyde değerlendirecek. Erdoğan ziyaretinin ardından Bağdat yönetimi, PKK elebaşlarının ülkeden çıkması talebinde bulanacak ve örgütün kuzeyde işgal ettiği yerleri boşaltmasını isteyecek.

Erdoğan’ın Irak çıkarması uluslararası medyada ses getirdi! İşte tarihi adımla ilgili önemli açıklamalar...

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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