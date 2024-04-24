Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Yurt geneli mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Bazı bölgelerde yağışlar görülürken diğer bölgelerde toz taşımı etkili olacak, işte bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...

YAYINLAMA
Google News
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il genelinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 - 80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak?

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısının açıkları yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’de sabah saatlerinde 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra geneli 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, yer yer 3,0 m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

Konuşulan penaltı kararına usta yorumcular ne dedi?Konuşulan penaltı kararına usta yorumcular ne dedi?

Bu kadarına da pes! Alacağını alamadığı ölen borçlusunun mezarını açtı cesedini ateşe verip yakmak istediBu kadarına da pes! Alacağını alamadığı ölen borçlusunun mezarını açtı cesedini ateşe verip yakmak istedi

AK Partiden milletvekillerine uyarı geldi: "Yemeden içmeye, gezmeye ve Sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat edin''AK Partiden milletvekillerine uyarı geldi: "Yemeden içmeye, gezmeye ve Sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat edin''

Başkan Erdoğan'dan çok sert DEM Parti açıklaması: ''Bedelini ödemeye hazır olmalılar''Başkan Erdoğan'dan çok sert DEM Parti açıklaması: ''Bedelini ödemeye hazır olmalılar''

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji son güncel hava durumu tahminini açıkladı! 22 Nisan Pazartesi hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
Meteoroloji son güncel hava durumu tahminini açıkladı! 22 Nisan Pazartesi hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
MGM uyardı: Tam tamına 45 il için sarı kod sinyali verildi, işte detaylar…
MGM uyardı: Tam tamına 45 il için sarı kod sinyali verildi, işte detaylar…
Meteoroloji uyardı! Sağnak yağmur geliyor! Hangi illerimizde yağmur var? Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji uyardı! Sağnak yağmur geliyor! Hangi illerimizde yağmur var? Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?
Son Haberler
Kanada’da feci yangın! Seyir halindeki tren alev topuna döndü!
Kanada’da feci yangın! Seyir halindeki tren alev topuna döndü!
PKK/KCK’nın yurtiçi yapılanmasına, darbe operasyon!
PKK/KCK’nın yurtiçi yapılanmasına, darbe operasyon!
Kamu memuruna rüşvet operasyonu! Vergi borcu ile tehdit edip rüşvet istediler!
Kamu memuruna rüşvet operasyonu! Vergi borcu ile tehdit edip rüşvet istediler!
Adana'da korkunç gece! Evden kaçan pitbull cinsi köpek, onu yakalamak isteyen sahibine saldırıdı!
Adana'da korkunç gece! Evden kaçan pitbull cinsi köpek, onu yakalamak isteyen sahibine saldırıdı!
16 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sıcaklık açıklaması!
16 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sıcaklık açıklaması!
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Yağmur yağacak mı? Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Yağmur yağacak mı? Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
Çok Okunanlar
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Erdoğan’ın Irak çıkarması uluslararası medyada ses getirdi! İşte tarihi adımla ilgili önemli açıklamalar...
Erdoğan’ın Irak çıkarması uluslararası medyada ses getirdi! İşte tarihi adımla ilgili önemli açıklamalar...
Adana'da korkunç gece! Evden kaçan pitbull cinsi köpek, onu yakalamak isteyen sahibine saldırıdı!
Adana'da korkunç gece! Evden kaçan pitbull cinsi köpek, onu yakalamak isteyen sahibine saldırıdı!
Kamu memuruna rüşvet operasyonu! Vergi borcu ile tehdit edip rüşvet istediler!
Kamu memuruna rüşvet operasyonu! Vergi borcu ile tehdit edip rüşvet istediler!
Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artacak mı? Yağmur yağacak mı? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artacak mı? Yağmur yağacak mı? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den açıklama geldi! Toz taşımı devam edecek mi? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji'den açıklama geldi! Toz taşımı devam edecek mi? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl?
Yorumlananlar