Tarlada dron gören masum çifçi, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi!

Antalya'da yeni aldığı dronla çiftçi babasına şaka yapan genç görüntüleri sosyal medyada paylaşınca izleyenleri kahkahaya boğdu.

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Tarlada dron gören masum çifçi, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi!

Antalya'da çiftçi babasını ‘Dron görürsen onlarla iyi geçin, ilk köylülere saldırıyorlar' diyerek korkutan genç, yeni aldığı dronu tarlada çalışan babasının yanına yollayınca ortaya komik görüntüler çıktı. Korkudan ne yapacağını bilemeyen baba, yavaş hareketlerle önce yere yattı, ardından traktörün altına saklandı. Görüntüleri sosyal medyada izleyenler kahkaha tufanına kapıldı.

Alanya ilçesinde yaşayan Hilmi Tunahan Karakaş (22), yeni aldığı dron sonrası Elmalı'da çiftçilik yapan 55 yaşındaki babası Mehmet Karakaş'a şaka yapmak istedi. Dron aldığını bilmeyen babasına, ‘Dron saldırıları oluyor ve ilk köylerden başlıyorlar. Onları görürsen iyi geçin' diye uyarıda bulunan Karakaş, ardından annesiyle birlikte ziyaret için Elmalı'ya gitti.

Tarlada dron gören masum çifçi, izleyenleri güldürmekten kırdı geçirdi!

Teslim olur gibi yere yattı, traktörün altına saklandı

Karakaş, çalıştırdığı dronu tarlada çalışan babasının yanına yolladı. Dronu yanı başında görünce neye uğradığını şaşıran baba, bir süre adeta donakaldı. Oğlunun dedikleri aklına gelince yavaşça yere yatan baba, ardından traktörün altına saklandı. Bu sırada yanında bulunan akrabası yaşlı adam da Mehmet Karakaş'ın yaptıklarını görünce aynı şekilde yere yattı.

Tarlada dron gören masum çifçi, izleyenleri güldürmekten kırdı geçirdi!

Derin bir ‘oh' çekti

Genç, dronu bu sefer traktör altında gizlenen babasının yanına kadar gönderdi. Korkusu daha da artan baba, cep telefonuyla yanına gelen dronu çekmeye başladı. Bu sırada dron traktöre çarpıp yere düştü. Oğlunun şaka yaptığını anlayan baba ise derin bir ‘oh' çekti.

Tarlada dron gören masum çifçi, izleyenleri güldürmekten kırdı geçirdi!
O anları sosyal medyada paylaşan gencin videosu viral oldu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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