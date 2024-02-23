CHP Mamak Belediye Başkan Adayından, Irak Türkmeni çocuklara yönelik şok sözler!

Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin’den şok sözler sosyal medyada gündem oldu. Veli Gündüz Şahin, seçim çalışmaları sırasında Irak Türkmeni 3 çocuğa yönelik, "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Gönderirim ben bunları memleketine'' diyerek devam eden sözleri sosyal medyada, büyük tepki topladı.

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CHP Mamak Belediye Başkan Adayından, Irak Türkmeni çocuklara yönelik şok sözler!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin’in Irak Türkmeni çocuklara yönelik kullandığı "Bunlar büyüdüğü zaman büyük sorun olur, gönderirim bunları" sözleri tepki çekti.
CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim çalışmaları sırasında Irak Türkmeni 3 çocuğa yönelik, "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Gönderirim ben bunları memleketine. Bunun için benim adaylığımı çekseler bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olur" ifadeleri kullandı. Şahin’in sözleri ise sosyal medyada tepkilere yol açtı.

CHP Mamak Belediye Başkan Adayından, Irak Türkmeni çocuklara yönelik şok sözler!

CHP Mamak Belediye Başkan Adayından, Irak Türkmeni çocuklara yönelik şok sözler!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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