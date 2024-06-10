Piyasalar için kritik karar: Bu hafta TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak

Küresel ekonomide bu hafta kritik veriler takip edilecek. Ayrıca Fed faiz kararını açıklayacak. Üst üste istatistikler belli olacak. İşte haftanın gelişmeleri…

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Piyasalar için kritik karar: Bu hafta TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak

Yatırımcılar, ABD ile bu hafta önemli enflasyon verilerini yakından takip edecek. Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporun sona ermesiyle 12 Haziran Çarşamba günü belli olacak.

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TÜFE, Çekirdek TÜFE ile birlikte, fiyat değişikliklerini yansıtan hayati göstergelerdir. ABD’deki mevcut enflasyon senaryosunun net bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır.

Ek olarak, ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Çekirdek ÜFE, ülkedeki enflasyon eğilimlerini değerlendirmek için önemli ölçütlerdir. Mayıs ayı için bu rakamların daha fazla iç görü sağlayan 13 Haziran Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

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TÜFE VE ÜFE VERİLERİ

Enflasyon metriklerinin serbest bırakılması, Federal Rezerv'in gelecekteki faiz oranı kararlarını şekillendirmede kritik öneme sahip olacaktır. Geçen haftaki karışık ABD iş verilerinin ardından, yaklaşan TÜFE ve ÜFE raporları piyasaları sallamıştı.

Son zamanlarda, AB Merkez Bankası faiz oranlarını %0.25 düşürdü. Potansiyel bir Fed faiz indirimi konusunda iyimserlik yaydı. Ancak, mevcut piyasa duyarlılığına göre Federal Rezerv'in bir faiz indirimi getirmesi beklenmiyor. Bununla birlikte, yaklaşan basın toplantısı, Fed'in enflasyonu kontrol etme konusunda keskin adımlar atabileceğini öne sürüyor.

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