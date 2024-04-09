PFDK, sevk listesini açıkladı: Turkcell Süper Kupa ile ilgili paylaşılan sevkler dikkat çekti…

Türkiye Futbol Federasyonu, sevk listesini açıkladı. Yaklaşık bir saat önce Süper Kupa ile ilgili de arasında bulunduğu geniş sevk listesini paylaştı. Süper Kupa finalinin iki gün geçmesine karşın çabuk sevk kararı geldi. İşte detaylar…

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PFDK, sevk listesini açıkladı: Turkcell Süper Kupa ile ilgili paylaşılan sevkler dikkat çekti…

Hukuk Müşavirliği’nce 09.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları paylaşıldı. TFF, resmi internet sitesi üzerinden detaylı açıklama geldi.

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PFDK, SEVK LİSTESİNİ PAYLAŞTI

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “müsabakayı terk etmeleri” nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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