PFDK, sevk listesini açıkladı: Turkcell Süper Kupa ile ilgili paylaşılan sevkler dikkat çekti… Türkiye Futbol Federasyonu, sevk listesini açıkladı. Yaklaşık bir saat önce Süper Kupa ile ilgili de arasında bulunduğu geniş sevk listesini paylaştı. Süper Kupa finalinin iki gün geçmesine karşın çabuk sevk kararı geldi. İşte detaylar…