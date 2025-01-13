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Peygamber Efendimiz’e, dine ve Atatürk’ün annesine hakaret yağdırdı! O, yayıncı gözaltına alındı

Peygamber Efendimiz’e, dine ve Atatürk’ün annesine hakaret yağdırdı! O, yayıncı gözaltına alındı! İşte detaylar...

Peygamber Efendimiz’e, dine ve Atatürk’ün annesine hakaret yağdırdı! O, yayıncı gözaltına alındı
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Peygamber Efendimiz’e, dine ve Atatürk’ün annesine hakaret yağdırdı! O, yayıncı gözaltına alındı! İşte detaylar...

İzmir’de Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda Peygamber Efendimiz’e, dine ve Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanıma hakaret ve küfürler yağdıran Kartal Bulut Doğan isimli sosyal medya yayıncısı gözaltına alındı.

Peygamber Efendimiz’e, dine ve Atatürk’ün annesine hakaret yağdırdı! O, yayıncı gözaltına alındı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Bulut Doğan isimli yayıncının sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda Peygamber Efendimiz'e, dine ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanıma hakaretler yağdırması üzerine soruşturma başlattı.

Peygamber Efendimiz’e, dine ve Atatürk’ün annesine hakaret yağdırdı! O, yayıncı gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Doğan hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Doğan'ın adresine giden güvenlik güçleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt veren Doğan'ın yayınlarının altına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı şikayette bulunmuştu.

Kaynak: SABAH

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Kaynak:AA

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