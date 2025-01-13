Peygamber Efendimiz’e, dine ve Atatürk’ün annesine hakaret yağdırdı! O, yayıncı gözaltına alındı Peygamber Efendimiz’e, dine ve Atatürk’ün annesine hakaret yağdırdı! O, yayıncı gözaltına alındı! İşte detaylar...