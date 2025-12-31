PESİAD'dan Pendik ilçe emniyet müdürlüğü görevine getirilen Dolunay Kaya’ya Hayırlı Olsun Ziyareti

  1. Anasayfa
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) Başkanı Cüneyt Battal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, geçtiğimiz günlerde Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Dolunay Kaya’ya makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Battal öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken kurumlar arası iş birliğinin önemine de vurgu yapıldı.

Ziyaretle ilgili PESİAD’ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

PESİAD Yönetim Kurulu olarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Sn. Dolunay KAYA’ya ziyaret gerçekleştirdik.

Misafirperverliklerinden ötürü Sn. KAYA’ya teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyoruz.”

