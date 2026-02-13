Muhammet Tekin Ağırman Parkı hizmete açıldı

Tuzla Belediyesi tarafından Aydınlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Muhammet Tekin Ağırman Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Toplam 3 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen park ile çocuk oyun alanları, koşu parkuru, spor sahaları ve geniş yeşil dokusuyla mahalle sakinlerine yeni bir sosyal yaşam alanı sunuldu.

Parkın açılışı öncesinde, ismi parka verilen Mimar Muhammet Tekin Ağırman, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma programına Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye yöneticileri ve Ağırman’ın ailesi katıldı. Duaların okunmasının ardından, Ağırman bir kez daha rahmet ve minnetle yad edildi.

“BU YOLCULUĞUN İLK BASAMAĞI VEFADIR”

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, soğuk havaya rağmen açılışa yoğun katılım olmasının iki önemli sebebi olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Bingöl, parkın ismini taşıyan merhum Mimar Muhammet Tekin Ağırman’ın Tuzla için çok kıymetli bir isim olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

“Bugün bu soğuk havada bir arada olmamızın iki temel sebebi var. Bunlardan biri yol arkadaşlarımız, diğeri de rahmetli Muhammet Tekin Ağırman’dır. Tuzla’da sosyal demokrat belediyeciliği buluşturmak bir yolculuktu. Bu yolculuğun devamını sağlamanın ilk şartı da bence vefadır.”

Muhammet Tekin Ağırman’ın yıllar boyunca Tuzla’da kentin gelişimi için mücadele verdiğini ifade eden Bingöl, onun yalnızca bir mimar ya da siyasetçi değil, aynı zamanda Tuzla’nın her sorunuyla ilgilenen bir kent gönüllüsü olduğunu söyledi. Başkan Bingöl, “Tekin Başkanımız, uzun yıllar belediye başkan adaylığı yaptı. Ama onun derdi hiçbir zaman bir koltuk olmadı. Derdi Tuzla’da daha doğru bir kent yapısı kurmaktı. Nerede bir eksik varsa, nerede bir sorun varsa onu gidermekti. Komşularımız bilir ki Tekin başkanımız, bir vatandaşın ihtiyacı olduğunda, gücü yetiyorsa bizzat kendisi, yetmiyorsa bir temsilci aracılığıyla mutlaka çözüm üretmeye çalıştı. Bugün biz de onun adını bu parkta yaşatarak ona olan vefa borcumuzu ödüyoruz” dedi.

Haberin Devamı

“TUZLA’DA MAHALLELER ARASINDA KALİTE FARKI OLMAYACAK”

Aydınlı Mahallesi ve Konaşlı bölgesinin hızla artan nüfusuna dikkat çeken Başkan Bingöl, göreve geldiklerinde bölgenin önemli altyapı ve sosyal donatı eksiklikleri bulunduğunu hatırlattı:

“Bugün bulunduğumuz bölge, nüfusu her ay artan bir yer. Etrafımızda TOKİ konutları var, KİPTAŞ Aydınlık Evler projesi var. Konaşlı Mevkii tek başına bir mahalle olsa yeridir. Ama biz göreve geldiğimizde burada düzgün bir park yoktu, bir basket sahası yoktu, tek bir halı sahası vardı. İmar planları yoktu, yollar çok kötü durumdaydı. Bugün bir sorununu çözdük; parkını kavuşturduk.”

Yeni parkın yalnızca bir yeşil alan değil, sosyal eşitliğin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bingöl, belediyecilik anlayışlarını şu sözlerle anlattı:

“Tuzla’da yıllardır şu eleştiri yapılırdı; sahilde her şey çok güzel, yukarılara çıkıldıkça kalite düşüyor. Biz buna son veriyoruz. En kaliteli neyse Şifa’da da o olacak, Orhanlı’da da olacak, Konaşlı’da da olacak. Bizim yönetim anlayışımızda Tuzla’nın tüm mahalleleri eşittir.”

“İMAR SORUNUNU ÇÖZDÜK, SIRA OKULLARDA VE ULAŞIMDA”

Başkan Bingöl, konuşmasının önemli bir bölümünü Konaşlı’daki imar planı sorunlarına ayırdı. Yıllardır süren mücadelenin sonuç verdiğini ifade eden Bingöl, önemli kazanımlar elde edildiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle Konaşlı’da imar mücadelesi veren komisyona bir alkış alabilir miyim? Uzun yıllar burada yaşayan vatandaşlarımıza ‘yüzde 45 kesintinin altını yapamayız denildi. ‘Mevcut yapıları koruyamayız’ denildi. Biz göreve geldik, kesintiyi yüzde 10 indirdik. Yapıların yüzde 40’ını koruyorlardı, biz yüzde 90’ını koruduk. İmar planlarımızı onaylanmak üzere TOKİ’ye gönderdik. Altı ay sonra burada yaşayan herkes, kendi arsasında güvenle ruhsat alıp evini yapabilecek.”

Eğitim ve ulaşım alanında da yeni müjdeler veren Bingöl, bölgenin kapsül gibi kalmış yapısının değişeceğini belirtti:

“Konaşlı’nın okul ihtiyacını biliyoruz. Sadece bir ilkokulla bu iş olmaz. İlkokul, ortaokul ve lise için mücadele ediyoruz. Kreşin temelini attık, hızlandırıp bitireceğiz. Ulaşımda da önemli bir adım atıyoruz. Konaşlı’yı Bahçelere bağlıyoruz ve doğrudan havalimanı yoluna erişim sağlıyoruz. Bunu Haziran–Temmuz aylarında tamamlamayı hedefliyoruz.”

ZENGİN DONATI ALANLARIYLA HİZMET VERECEK

Muhammet Tekin Ağırman Parkı’nda; 1.200 metrekare yeşil alan, 356 metrekare çocuk oyun alanı, 205 metre uzunluğunda koşu parkuru, 240 metrekare suni çim saha, 120 metrekare basketbol sahası, 115 metrekare açık alan spor alanı, 200 metrekare meydan alanı, 168 ağaç ve 1.135 çalı yer alıyor. Park ayrıca modern kent mobilyaları, aydınlatma ve güvenlik kamera sistemiyle donatıldı.