‘Yedi Bölge Bir Sahne’de Karadeniz Coşkusu

PESİAD, Pendik Belediyesi ve PEFHEM iş birliğiyle hayata geçirilen “Yedi Bölge Bir Sahne” Karadeniz Bölgesi programı yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Geceye Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı. Dev organizasyonda özellikle PEFHEM Başkanı Serdar Özalkak ve Koro Şefi Pınar Dilek Yılmaz'ın rolü büyüktü.

Anadolu’nun zengin kültürel mirasını aynı sahnede buluşturmayı amaçlayan etkinlik, Karadeniz’in ezgileri ve horonun ritmiyle izleyicilere Yunus Emre Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir gece yaşattı.

TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİYLE BAŞLAYAN GECE

Program, Şef Pınar Dilek Yılmaz yönetiminde sahne alan PEFHEM Türk Halk Müziği Korosunun seslendirdiği seçkin eserlerle başladı. Karadeniz yöresine ait türküler, koro ve solistlerin uyumlu performansıyla dinleyicilerden tam not aldı.

Salonda zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, kimi eserlerde izleyiciler de türkülere eşlik ederek geceye ortak oldu. Koro repertuvarında yer alan eserler, Karadeniz’in hüzünlü ve hareketli yönünü bir arada yansıttı.

HORONUN RİTMİ SALONU SARDI

Gecenin ilerleyen bölümünde sahneye çıkan Tahir Bakkal ve Akçaabatlı Geleneksel Horoncular, Karadeniz’in enerjisini sahneye taşıdı. Kemençe eşliğinde sergilenen horon gösterileri, salonu adeta bir Karadeniz yaylasına dönüştürdü.

Haberin Devamı

Horon halkasının büyümesiyle izleyiciler de bu coşkuya katıldı. Alkışlar ve tempo tutan kalabalık, Karadeniz kültürünün birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan görüntülere sahne oldu.

KÜLTÜREL ZENGİNLİĞE VURGU

“Yedi Bölge Bir Sahne” etkinlikleri, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinin kültürel değerlerini sanat aracılığıyla görünür kılmayı hedefliyor. Serinin ikinci programında Karadeniz’in müzikal birikimi ve folklorik zenginliği ön plana çıkarıldı

Etkinliğe katılan sanatseverler, hem geleneksel müziğin hem de halk oyunlarının yaşatılmasının önemine dikkat çekerek organizasyona katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

ANADOLU’NUN RENKLERİ AYNI SAHNEYE TAŞINIYOR

Kültür ve sanatın birleştirici gücünü vurgulayan “Yedi Bölge Bir Sahne” serisi, önümüzdeki programlarda Anadolu’nun farklı bölgelerini Pendikli sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.

Karadeniz Bölgesi Konseri, ezgileri, ritmi ve coşkusuyla izleyicilerin hafızasında yer ederken; kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sunan anlamlı bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

YÖK, o şikayetleri dikkate aldı, üniversitelere genelge gönderdi!

İmamoğlu'nun diploma davasında son dakika gelişmesi!

Altın fiyatları haftanın ilk günü nasıl seyredecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

İstifa ağaç katliamını örtmez: 16 Şubat 2026 Pazartesi güncel gazete manşetleri