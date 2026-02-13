Tuzla’da Mercan Sanat Merkezi Açılıyor

Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tuzla Akademi Sanat “Mercan Sanat Merkezi”, 15 Şubat Pazar günü düzenlenecek törenle hizmete açılıyor.

Gençlerin ve sanatla ilgilenen vatandaşların yeteneklerini geliştirebileceği modern ve donanımlı bir eğitim alanı olarak tasarlanan Mercan Sanat Merkezi, yenilenen sınıfları, güvenlik sistemleri ve çok yönlü eğitim programlarıyla Tuzla’ya yeni bir kültür ve sanat merkezi kazandırıyor.

Tüm sınıfları onarımdan geçirilerek revize edilen merkezde, klima ve kamera sistemleriyle güvenli ve konforlu bir eğitim ortamı oluşturuldu. Birim içerisinde bir idari ofis ve her biri bağımsız olarak planlanmış toplam 6 eğitim sınıfı yer alıyor. Ayrıca merkez bünyesinde 3 depo alanı ile etkinlik, gösterim ve konserlerin düzenlenebileceği amfi tiyatro alanı bulunuyor.

Mercan Sanat Merkezi’nde; orkestra, resim, etüt ve teorik dersler, keman-piyano, gitar-bağlama ve bateri sınıflarında eğitim verilecek. Eğitim programları kapsamında 14–25 yaş arası katılımcılara yabancı dil, müzik ve görsel sanatlar alanlarında çeşitli branşlarda eğitim sunulurken, 25 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik bağlama ve resim kursları da düzenlenecek.

Merkez, katılımcıların sanatsal becerilerini geliştirmenin yanı sıra disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmalarını, estetik bakış açılarını güçlendirmelerini ve sanatı yaşamlarının bir parçası hâline getirmelerini amaçlıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek açılış programına, tüm değerli halkımız davetlidir.

Tarih: 15 Şubat 2026 Pazar

Saat: 14.00

Adres: Postane Mahallesi, Yalıboyu Caddesi, Mircan Sokak No:1

Tuzla / İstanbul