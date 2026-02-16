  1. Anasayfa
  Bayburt'un Ruhu Kağıthane'de Yankılandı

Bayburt'un Ruhu Kağıthane'de Yankılandı

Bazı geceler vardır; sadece bir anma programı değildir, hafızadır, vefadır, kimliktir... Bayburt'un Kurtuluşu'nun 108. yıl dönümü dolayısıyla İstanbuľ'da düzenlenen program da tam olarak böyle bir geceyi hafızalara kaydetti...

Kurtuluşu'nun 108. yıl dönümü dolayısıyla İstanbuľ'da düzenlenen program da tam olarak böyle bir geceyi hafızalara kaydetti...

TÜBİKAD Başkanı Sinem Erdoğan'ın da katılım sağladığı ve Kağıthane Bayburtlular Platformu Başkanı Abdullah Karakelle'nin organizasyonuyla hayata geçirilen gece, yoğun ilgi ve samimi atmosferiyle dikkat çekti...

Kağıthane Bayburtlular Platformu Başkanı Abdullah Karakelle’nin selamlama konuşmalarıyla başlayan program; İstanbul milletvekilleri, MKYK üyeleri, belediye başkan vekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Bayburtluların yoğun katılımıyla büyük bir coşku ve birlik atmosferi içinde gerçekleştirildi.

Ardından sahne alan folklor ekipleri, âşık atışmaları ve Muhsin Bayburtlu'nun dillere destan türküleri, enerjisi ile Bayburt'un kültürel mirası İstanbuľ'un kalbine taşındı.

Bayburt'un meşhur lezzetlerinden olan tel helvası, türküler eşliğinde çekilerek misafirlere ikram edildi...

O gece salonda yalnızca bir șehrin kurtuluşu değil; irfanı, vefası ve vakur durușu da hissedildi.
Memleket hasretinin, ortak geçmişin ve köklerine sahip çıkmanın sessiz ama güçlü bir anlatımıydı bu...

Bayburt, bir kez daha gösterdi ki; nerede olursa olsun, ruhunu ve değerlerini kaybetmeyen şehirler asla unutulmaz. İstanbul'da yankılanan o türküler ve kadim kültür, aslında bir milletin hafizasına tutulmuș güçlü bir aynaydı...

