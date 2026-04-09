PESİAD’dan İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine 'Girişimcilik' dersi

PESİAD (Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği), “PESİAD&Meslek Liseleri Buluşmaları” kapsamında, Pendik İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek “Girişimcilik” semineri gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yoğun bir ilgi gösterdiği seminerle ilgili olarak PESİAD’dan yapılan sosyal medya paylaşımında,

“PESİAD olarak; eğitim kurumlarımızla kurduğumuz güçlü iş birlikleriyle gençlerimizin yetkinliklerini geliştirmeyi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı ve Pendik’in nitelikli insan kaynağına sürdürülebilir katkı sunmayı temel önceliklerimiz arasında konumlandırıyoruz.

Misafirperverliklerinden ötürü Okul Müdürümüz Sn. Yusuf DAŞ başta olmak üzere okul yönetimine ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür eder; öğrenci arkadaşlarımıza eğitim hayatlarında başarılar dileriz.” İfadelerine yer verildi.