MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır: Önceliğimiz Birlik ve Beraberlik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır, ilçe başkanlığı binasında düzenlenen kahvaltı programında yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çok sayıda basın temsilcisinin katıldığı buluşma, karşılıklı tanışma, sohbet ve fikir alışverişiyle samimi bir atmosferde gerçekleşti.

“Küskünlükleri Bitireceğiz, Çalınmadık Kapı Bırakmayacağız”

Toplantıda Pendik’e yönelik vizyonunu paylaşan Muharrem Kır, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak “Küskünlükleri bitireceğiz, çalınmadık kapı bırakmayacağız” mesajını verdi.

Görev süresi boyunca teşkilat içinde kucaklaşmayı önceleyeceklerini belirten Kır, “Küskün ülküdaşlarımızı yeniden yuvaya döndüreceğiz” dedi.

Kır, oluşturdukları listelerle çeşitli sebeplerle teşkilattan uzaklaşmış isimleri tek tek tespit ettiklerini ve tüm ülküdaşları yeniden MHP çatısı altında buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

“Pendik’e Değer Katan Her Projenin Destekçisiyiz”

MHP’nin tüm kademelerinde görev aldığını ve Pendik’in dinamiklerini yakından bildiğini belirten Muharrem Kır, ilçeye değer katan her çalışmanın destekçisi olacaklarını söyledi. Kır, “Önceliğimiz devam eden projeleri takip etmek ve vatandaşlarımızın taleplerine çözüm üretmektir” dedi.

Siyasetten Ticarete Pendik Vizyonu

Aynı zamanda Pendikspor As Başkanı olduğunu hatırlatan Muharrem Kır, hem siyasi hem ticari hayatın içinde aktif rol aldığını belirtti. 25 yıldır Pendik’te yaşadığını ifade eden Kır, teşkilat içi birlik sağlandıktan sonra esnaf ziyaretlerine ağırlık vereceklerini ve “çalınmadık kapı bırakmayacaklarını” dile getirdi.

Cumhur İttifakı Vurgusu

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin çizdiği ilke ve hedefler doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Kır, Cumhur İttifakı ruhuna bağlı kalarak AK Parti ile uyum içinde çalışacaklarını söyledi. Açıklamasını “Pendik için ne gerekiyorsa el birliğiyle yapacağız” sözleriyle tamamladı.

Program, günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.