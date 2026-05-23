CHP'nin '2024 yerel seçimler iptal edilsin' başvurusuna YSK'dan ret

YSK, bir CHP üyesinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve geldi.

Bir CHP üyesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline ilişkin kararının ardından YSK'ye başvuru yaptı.

TALEP REDDEDİLDİ

Başvuruda, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın ardından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesinin talep edildiği belirtildi.

YSK tarafından 'seçim iptal edilsin' başvurusu reddedildi.

Tan Taşçı konserinde olay: Sahnede alevler yüzüne patladı!

CHP'de kurultay hazırlığı: Tarihi belli oldu!

6 kişinin canını almıştı: Katilin cenazesine kimse sahip çıkmadı