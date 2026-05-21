Başkan Bingöl: “Tuzla’da haşereye geçit yok”

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte larva oluşumuna karşı önleyici çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, mahalle mahalle sahada görev yapıyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, “Komşularımızın sağlığı için sivrisinek ve haşerelerin üreme alanlarını larva aşamasında tespit ederek ilaçlama çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZIN RAHAY ETMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

İlaçlama ekipleri de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tuzla’nın 17 mahallesinde saha taramalarının devam ettiğini belirten ekipler, tüm sokakların tek tek kontrol edildiğini aktardı. Açıklamada, “4 ekiple birlikte su varilleri, su depoları, su kuyuları, dereler, su birikintileri ve havuzlar tek tek kontrol edilerek larva ilaçlamaları gerçekleştiriliyor. Bütün sokak ve caddelerimizi sıralı şekilde ilaçlamaya yaz boyunca devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın rahat etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” denildi.