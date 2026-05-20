Pendik Sivaslılar Derneği Birlik ve Beraberlik Kahvaltısında Buluştu

Pendik Sivaslılar Derneği yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Pendik Salon Işılay’da gerçekleştirilen programa; dernek yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İBB ve Pendik Belediye Meclis Üyesi Yunus Emre Özbek, CHP İstanbul İl Geçici Heyet Üyesi Erkan Narsap, CHP Pendik Belediye Meclis Üyeleri Erdem Bayraklı ve Salih Ceylan ile önceki dönem Pendik Sivaslılar Derneği Başkanı Fatih Yıldız ve dernek üyeleri katılım sağladı.

“Önemli Çalışmalara İmza Atacağız”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Pendik Sivaslılar Derneği Başkanı Duran Demiriz, davetlerine icabet eden tüm konuklara teşekkürlerini sundu. Derneğin gelecek vizyonuna dair ipuçları veren Başkan Demiriz, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada bizlerle olan üyelerimize ve STK temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum. Pendik Sivaslılar Derneği olarak, önümüzdeki dönemde çok daha etkili ve toplum yararına önemli çalışmalara imza atacağız.”

Başkan Demiriz ayrıca, yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle tüm yönetim kurulu üyelerinin ve dernek mensuplarının bayramını tebrik etti.

Sivil Toplum ve Basının Önemine Vurgu Yapıldı

Kahvaltı programında söz alan CHP Pendik Belediye Meclis Üyesi Erdem Bayraklı, bugüne kadar gerçekleştirilen tüm organizasyonlarda basının desteğinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, görev yapan tüm basın mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Bir diğer meclis üyesi Salih Ceylan ise Pendik’te ikamet eden Sivaslı nüfusunun 34 bin civarında olduğuna işaret etti. Ceylan, çiçeği burnunda yönetimin bu potansiyeli harekete geçirecek ve tüm hemşehrileri tek çatı altında toplayacak adımlar atması gerektiğinin önemini vurguladı.

Kürsü Üyelere Emanet Edildi

Kahvaltı ikramının ardından organizasyon, üyelerin söz aldığı serbest kürsü bölümüyle devam etti. Dernek bilincini artırmak adına öneri ve fikirlerini dile getiren üyelerin talepleri, yönetim kurulu tarafından dikkatle not alındı. İstişare odaklı geçen toplantı, çekilen hatıra fotoğrafları ve sıcak sohbetlerin ardından noktalandı.