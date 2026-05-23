CHP'de kurultay hazırlığı:Tarihi belli oldu!

CHP’de hareketlilik sürerken seçimli büyük kurultayın ne zaman yapılacağı konusunda, Gürsel Tekin’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tekin, partinin seçimli büyük kurultayının 7 ay sonra gerçekleştirileceğini söyledi.

CHP için verilen mutlak butlan kararı gündeme oturdu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2.5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.

KURULTAY MESAJI

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonda görüştüğü bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Buna göre görüşmede Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmek niyetini dile getirdi.

Özel ise memnuniyetle karşıladı. Bu konuyu kendi arkadaşları ile değerlendireceğini söyleyen Özel, Kılıçdaroğlu'na dönüş yapacağını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL TALEP ETTİ

Daha sonra Özgür Özel, görüşmeye ilişkin CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa bilgilendirmede bulundu. Özel, Kılıçdaroğlu'na "Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." dediğini aktardı.

KURULTAY İÇİN TARİH BELLİ OLDU

CHP'de ne zaman yapılacağı merak edilen seçimli kurultayla ilgili bir açıklama da Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin'den geldi. Sözcü'ye konuşan Tekin, “Kaos yok. İstanbul’da yeni kongre yapılacak” ifadelerini kullanırken, olağanüstü kurultay hazırlıklarının kısa sürede başlatılacağını ve sürecin fazla uzatılmayacağını da belirtti. Tekin, CHP'nin seçimli büyük kurultayının 7 ay sonra gerçekleşeceğini söyledi.

