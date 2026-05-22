Pendik Camileri Lavanta Kokularıyla Bayrama Hazırlandı

Pendik Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala camilerde temizlik çalışması başlattı. Bu kapsamda belediye ekipleri ilçedeki camilerin iç ve dış bölümlerini dezenfekte ediyor. Ekiplerin çalışma yaptığı camilerden biri de Velibaba Mahallesi’nde bulunan Hacı Abdurrahman Cansu Camii oldu.

Temizlik görevlileri kürsü ve minber gibi caminin iç mekanını detaylı şekilde temizlerken ayakkabılıkları da hijyen standartlarına uygun olarak dezenfekte etti. İbadet alanlarının yanı sıra caminin avlusu ve merdiveni de yıkanarak temizlendi. Avlu da lavanta kokulu suyla yıkandı. Böylece cemaatin konforlu şekilde Bayram Namazını eda etmesi için gerekli tüm hazırlıklar tamamlanmış oldu. Pendik Belediyesi ekiplerinin camilerdeki temizlik çalışması bayramın ilk gününe kadar sürecek.