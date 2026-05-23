Arda Güler'den duygusal paylaşım: 5 yıl sonra yolları ayrıldı

David Alaba Real Madrid’den ayrıldı. Arda Güler, sosyal medyadan duygusal bir mesajla yakın arkadaşına veda etti. Alaba’nın genç futbolcuya verdiği “Kardeşim” yanıtı dikkat çekti.

Real Madrid’de 5 yıllık David Alaba dönemi sona erdi. Takımdan ayrılan yıldız futbolcuya ilk veda eden isimlerden biri Arda Güler oldu.

REAL MADRID’E VEDA ETTİ

Sözleşmesi gelecek ay sona erecek David Alaba’nın Real Madrid’den ayrıldığı açıklandı. Eflatun-beyazlı formayla uzun yıllar önemli başarılara imza atan deneyimli savunmacı böylece İspanyol devine veda etti.

ARDA GÜLER’DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Milli futbolcu Arda Güler, takım arkadaşına sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla veda etti. Genç yıldız paylaşımında, "David Abi, her zaman bu kadar kolay konuşabileceğim biri olduğun, tavsiyelerin ve ilk günden itibaren beni hoş karşılayıp evimde hissettirdiğin için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

“O ANLARI HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIM”

Arda Güler mesajının devamında birlikte yaşadıkları anılardan da bahsetti. Milli futbolcu, “Antrenman sonrası atış yarışmalarımız, frikik düellolarımız, aramızdaki tüm küçük bahisler ve tabii ki Türkiye tatilleri. O anları her zaman hatırlayacağım” dedi.

ALABA’DAN TEK KELİMELİK CEVAP

Arda Güler’in paylaşımına David Alaba’dan gelen yanıt da dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu, genç yıldızın mesajına sadece “Kardeşim” yazarak cevap verdi.

5 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ

David Alaba, Real Madrid kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve La Liga dahil birçok önemli kupa kazandı. Avusturyalı yıldızın ayrılığı sonrası gözler kariyerine hangi takımda devam edeceğine çevrildi.

