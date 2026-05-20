CHP Pendik'ten 19 Mayıs mesajı: Atatürk'ün emanetine sahip çıkıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik İlçe Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Pendik Atatürk Anıtı’nda düzenlenen resmi törene yoğun katılım sağladı.

Törene, İlçe Başkanı Niyazi Güneri’nin yanı sıra İl Başkan Yardımcıları Deniz Aydemir ve Kemal Ercan, ilçe yöneticileri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma vurgusu yapılırken, 19 Mayıs’ın bağımsızlık ve özgürlük ruhunun yaşatılmaya devam edileceği ifade edildi.

CHP Pendik İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel değerlerini kararlılıkla savunmaya devam edecekleri belirtilerek, “19 Mayıs ruhunu yaşatmayı sürdüreceğiz” mesajı verildi.