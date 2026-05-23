MİT ve Suriye istihbaratından soluk kesen operasyon: Aralarında Ankara Garı saldırısının faili de var!

MİT, Suriye ile sınır ötesinde soluk kesen bir operasyon gerçekleştirdi. Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubları ve aralarında Ankara Garı saldırısıyla bağlantılı isimlerin de bulunduğu, 10 şüphelilerden 9'u Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de düzenlediği operasyonla kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, bir kişinin gözaltı sürecinin sürdüğü bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'a yönelik sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi. Suriye'de düzenlenen operasyonun, Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli yürütüldüğü öğrenildi.

TÜRK KÖKENLİLERİN, DEAŞ BÜNYESİNDE FAALİYET YÜRÜTTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu Türkiye'den Suriye'ye geçerek DEAŞ'a katılan Türk kökenli şahısların örgüt bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen çeşitli terör eylemleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

ANKARA GARI SALDIRISININ FAİLLERİYLE BAĞLANTILI

Yakalanan teröristler arasında bulunan Ömer Deniz Dündar'ın, 2015 yılında 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca 2017 yılında Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen intihar saldırganlarının bomba düzeneklerinde yapılan parmak izi incelemelerinde de Ömer Deniz Dündar'a ait izlere rastlandığı bildirildi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER

MİT'in saha çalışmaları sonucunda DEAŞ mensubu 10 kişinin Suriye'de bulunduğu tespit edildi. Suriye İstihbarat Servisi ile kurulan koordinasyonun ardından şahısların yerleri belirlendi ve hareketleri takip altına alındı.

Düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan 10 DEAŞ mensubu Türkiye'ye getirildi. MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın ortak çalışması kapsamında şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişinin ise gözaltı sürecinin devam ettiği öğrenildi.

SİLAHLI VE DİNİ EĞİTİMLERİ ANLATTILAR

Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerde;

DEAŞ tarafından verilen eylem talimatlarını, örgüt bünyesinde aldıkları silahlı ve dini eğitimleri, DEAŞ adına yürüttükleri propaganda faaliyetlerini, anlattıkları belirtildi.

SÖZDE İSTİHBARAT SORUMLUSU DA AĞA TAKILDI

Operasyonda yakalanan isimler arasında DEAŞ'ın sözde Türkiye yapılanmasında görev alan kişilerin de bulunduğu öğrenildi.

Yakalananlar arasında yer alan Ali Bora'nın, DEAŞ'ın sözde Türkiye istihbarat sorumlularından biri olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik üç ayrı saldırının planlayıcıları arasında bulunduğu belirtildi.

Şüpheliler arasında ayrıca örgütün medya, lojistik, sağlık ve silahlı yapılanmalarında görev aldığı değerlendirilen kişilerin de yer aldığı ifade edildi.

DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten 10 şahısların kırmızı bülten ile aranan şahıslar:

• DEAŞ'ın Türkiye'den Sorumlu İstihbarat sözde emiri Ali Bora; 2014’te DEAŞ’a katılmak amacıyla Suriye’ye geçti. DEAŞ içerisinde farklı birimlerde görev aldı. Pek çok çatışmaya katıldı. Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde görev aldı. Sözde Türkiye Vilayeti unsurlarınca TSK güçlerine yönelik düzenlenen 3 ayrı eylemin planlayıcıları arasında yer aldı.

• 2015’te 109 kişinin ölümüyle ve yüzlerce insanın yaralanması ile sonuçlanan Ankara Gar saldırısını düzenleyen DEAŞ’lı teröristlerle irtibatlı olan Ömer Deniz Dündar; 2014’te DEAŞ’a katılmak için Suriye tarafına geçti. DEAŞ içinde farklı birimlerde görev aldı. Pek çok çatışmaya katıldı. DEAŞ’ın Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde görev aldı. DEAŞ’ın 2015’te düzenlediği Ankara Garı saldırısı failleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca, terör örgütünün Türkiye’ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırı ile de bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

2017 yılında Türkiye’de olası eylemlerin önüne geçilmesi için düzenlenen operasyonlar sırasında yakalanan, intihar kemerli 2 saldırganın üzerlerinde yer alan bomba düzeneklerine yönelik yapılan parmak izi tespitinde Ömer Deniz Dündar’ın da parmak izine rastlandı.

• Hüseyin Peri; 2014 yılında DEAŞ’a katılmak için Suriye’ye geçti. DEAŞ içerisinde sağlık birimde faaliyet yürüttü. 2015’te PYD/YPG unsurları tarafından yakalanarak cezaevinde kaldı. PYD/YPG ile DEAŞ arasında gerçekleştirilen esir takısında serbest bırakıldı. Serbest bırakılması sonrasında 2019’a kadar DEAŞ’ın sağlık biriminde faaliyetlerine devam etti.

• Kadir Gözükara; DEAŞ’a bağlı faaliyet yürüten DOKUMACI Grubu lideri Mustafa Dokumacı’nın yönlendirmesi ile 2015’te DEAŞ’a katılmak amacıyla Suriye’ye geçti. Engelli olmasından dolayı DEAŞ içerinde silahlı faaliyetlerde bulunmadı ama Suriye’ye gelen DEAŞ unsurlarının lojistik ihtiyaçlarını karşılamada görev aldı. M. Dokumacı’nın yönlendirmesi ile 2021’e kadar medya faaliyetlerini yürüttü.

• Abdullah Çobanoğlu; çatışma bölgelerinde faaliyet göstermek üzere 2016’da Suriye’ye geçti. Suriye alanında selefi/tekfiri görüşü benimseyen gruplar içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdi. Bulunduğu araca yönelik gerçekleştirilen EYP’li saldırıda bacağını kaybetti. 2020’de DEAŞ’a biat ederek Faruk Ofisine bağlı şekilde medya biriminde görev aldı.

• Hakkı Yüksek; DEAŞ’a katılmak için 2016’da Suriye’ye geçiş yaptı. DEAŞ içerisinde silahlı olarak faaliyetlere ve çatışmalara katıldı. DEAŞ’ın kontrol sahasını kaybetmesi üzerine örgütün hücre yapılanması içerisinde faaliyetlerini sürdürdü. Bir dönem Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde faaliyetlerine devam etti. DOKUMACI Grubu lideri Mustafa Dokumacı’nın yardımcılığını yaptı, özel işlerini dahi yürüttü.

• Kadir Demir; çatışma bölgelerinde faaliyet göstermek üzere 2016’te Şanlıurfa’dan Suriye’ye geçiş yaptı. İdlib ve mücaviri alanlarda selefi/tekfiri gruplar ile birlikte faaliyet gösterdi. 2017’de DEAŞ’a biat ederek Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde idari sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Faruk Ofisi tarafından gerçekleştirilen eylemler ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

• Çekdar Yılmaz; DEAŞ’a katılmak amacıyla 2017’de Suriye’ye geçiş yaptı. DEAŞ içerisinde aldığı askeri eğitimler akabinde silahlı unsur olarak İdlib bölgesinde faaliyet gösterdi. 2018’de DEAŞ Faruk Ketibesi’ne katılarak medya biriminde faaliyetlerine devam etti.

• Murat Özdemir; DEAŞ’a katılma amacıyla 2017’de Suriye’ye geçiş yaptı. İdlib bölgesinde DEAŞ içerisinde silahlı eylemlere katıldı. Örgütün kontrol sahasını kaybetmesi akabinde Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde faaliyetlerine devam etti. Ayrıca Esad Rejimine karşı DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttü.

• İshak Günci; DEAŞ’a katılmak üzere 2017’de Suriye’ye geçiş yaptı. DEAŞ içerisinde silahlı unsur olarak çatışmalara katıldı. Faruk Ofisi içerinde görev aldı. Esad Rejimine karşı havan atışlarına katıldı. DEAŞ içindeki faaliyetlerini yakalanana kadar sürdürdü.

