Tan Taşçı konserinde olay: Sahnede alevler yüzüne patladı!

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı ölümden döndü: İzmir'de sahne aldığı sırada yürekleri ağza getiren bir kaza geçirdi.
Ünlü şarkıcının sahne efekti olarak kullanılan alevler yüzüne sıçradı. O anlar ise sosyal medyada kısa sürede en çok tıklananlar arasına girdi.
Ünlü sanatçı Tan Taşçı uyuşturucu operasyonuna ilişkin İzmir’de verdiği ifadeden sonra serbest bırakılmış sonrasında ise İzmir Göztepe’de sahne almıştı.
Taşçı sahnede şarkı söylediği sırada talihsiz bir kaza yaşadı.
Sahne efekti olarak kullanılan alevler sanatçının yüzüne sıçradı.
Sahnede kısa süreli şaşkınlık yaşayan Tan Taşçı geri çekilerek kendini korumaya çalıştı.
Sahnede yaşanan korku dolu anlar sonrasında ünlü şarkıcı profesyonel bir şekilde konserine kaldığı yerden devam etti.
O anları kayıt altına alan sevenleri panik yaşarken görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi.