  3. Rizeliler 'Mıhlama Şenliği'nde kemençe ve horonla coştu

Rizeliler 'Mıhlama Şenliği'nde kemençe ve horonla coştu

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ramazan İstif’in yürüttüğü Pendik Rizeliler Derneği’nin düzenlediği Mıhlama lezzetiyle Kemençe ve Tulum etkinliği, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

17 Mayıs Pazar günü, Pendik Sahil Cumartesi Pazarı Etkinlik alanında düzenlenen Mıhlama ikramlı Kemençe-Tulum Şenliği’ne Pendik Rizeliler Derneği Başkanı Ramazan İstif ve yönetim kurulu üyeleri, eski Pendik Eski Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Öztop, Pendik Nüfus Müdürü Recep Sefi, Anahtar Parti Nuretttin Beşinci, Ümraniye Rizeliler Derneği Başkanı Necmettin Birinci, Rize İkizdere Hayalılar Derneği’ni temsilen Başkan Yardımcısı Avni Bayraktar ve Osman Şahin, iş adamı ve derneği onur kurulu üyesi Halit Duman Kaya ve dernek üyesi çok sayıda Rizeli vatandaşlar katıldı.

Pendik’te Rize Rüzgârı Esti

Dernek Başkanı Ramazan İstif ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Karadeniz kültürü adeta Pendik’e taşındı. Pazar günü saat 14.00’te başlayan program, akşam saat 19.00’a kadar büyük bir coşku içerisinde devam etti.

Etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, Mıhlamanın muhteşem lezzetiyle ağızlarının, kemençe ve tulum eşliğinde teptikleri Horonlarla gönüllerini tatlandırdılar.

Karadeniz’in eşsiz lezzeti ve ezgileriyle bir araya gelen Pendik’te ikamet eden Rizeliler, katılımları ve katkılarıyla dernekçilik bilinci ile birlikte birlik ve beraberliğin de ön güzel örneklerini sergilediler.

Pendik Rizeliler Derneği Başkanı Ramazan İstif yaptığı açıklamada, “Muhlama Şenliği adı altında burada gerçekleştirdiğimiz Kemençe ve Tulum etkinliğimizle Pendik’te ikamet eden Rizeli hemşehrilerimizle bir araya geldik.

Öncelikle etkinliğimize katılan, katılmak istedikleri halde mazeretleri nedeniyle aramızda olamayan tüm hemşehrilerimize ve gönül dostlarımıza katılım ve katkılarından dolayı dernek yönetimimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu etkinliğimizin gerçekleşmesinde emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize ve misafirlerimize de ayrıca teşekkür ve şükranlarımızı sunuyorum.

Gerçekleştirmiş olduğumuz bu etkinliğimizde hemşehrilerimiz katılımları ve burada bize yaşattıkları coşkularıyla hemşehriciliğin, dernekçilik bilincinin aynı zamanda da birlik ve beraberliğin ön güzel örneklerini sergilemişlerdir. Bu nedenle de tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor ve kutluyorum.

Hemşehrilerimiz bize yaşattıkları bu coşkuyla bizi daha büyük ve coşkulu etkinlik ve çalışmalara imza atmaya teşvik etmişlerdir. Biz de çalışmalarımız ve hizmetlerimizle Rizeli hemşehrilerimiz daha iyi hizmetler sağlamanın çabasını vereceğiz” Şeklinde konuştu.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

