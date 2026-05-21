6. Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

PESİAD öncülüğünde düzenlenen 6. Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor Yarışması Ödül Töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrencilerin projeleri büyük ilgi görürken, lise kategorisinde birincilik Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi’nin oldu.

Başkanlığını Cüneyt Battal’ın yaptığı Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) öncülüğünde; Pendik Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Teknopark İstanbul, İstanbul Gedik Üniversitesi ve Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen “6. Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor Yarışması” Ödül Töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa; Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Burak Keskik, Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Feriha Erfan Kuyumcu ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın katıldı. Ayrıca ilçe siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler, iş insanları ve eğitim camiasından çok sayıda davetli de törenlerde yer aldı.

Bilim şenliği havasında gerçekleşen organizasyonda öğrenciler, yıl boyunca hazırladıkları projeleri sergileme imkânı buldu. Dereceye giren projeler ödül töreninde kamuoyu ile paylaşılarak sahiplerini buldu.

Lise Kategorisinde Birincilik Ödülü Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi’nin Yarışmada Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi öğrencileri, yaratıcı projeleriyle lise kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Öğrenciler, bilim, teknoloji ve inovasyon alanında ortaya koydukları çalışmalarla büyük takdir topladı.

Organizasyonun etkinlik sponsorluğunu üstlenen Tuzla Fen Koleji Kurucusu Zeynep Gülay Örçekekiç’e katkılarından dolayı teşekkür edildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm okullara, öğretmenlere ve öğrencilere emekleri için şükran sunuldu.

PESİAD, Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Pendik Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yarışma, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırması açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendirildi.