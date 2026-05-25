Altın yeni haftaya hareketli başladı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar kaç TL?

FED’DE YENİ DÖNEM
Kevin Warsh, cuma günü ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanı olarak yemin ederek görevine başladı. Warsh, İran savaşı nedeniyle yükselen benzin fiyatlarının enflasyonu artırdığı ve tüketici güvenini zayıflattığı bir dönemde Fed’in başına geçti.
GÜMÜŞ VE PLATİN DE YÜKSELDİ
Değerli metallerde yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 2,8 artışla 77,61 dolara yükselirken, platin yüzde 1,9 değer kazanarak 1.958,35 dolara çıktı. Paladyum fiyatları ise yüzde 2,3 yükselişle 1.379,31 dolara ulaştı.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın, Pazartesi günü ons başına 4 bin 600 dolara doğru yükselerek geçen haftaki kayıplarını telafi etti. ABD-İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin artan iyimserlik, enflasyon ve faiz artırımlarına dair endişeleri hafifletti.