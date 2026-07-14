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PESİAD Yönetim Kurulu’ndan İTO Başkanı Şekib Avdagiç’e Destek Ziyareti

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) Yönetim Kurulu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda PESİAD Onur Kurulu Üyesi olan Şekib Avdagiç’i makamında ziyaret etti.

PESİAD Yönetim Kurulu’ndan İTO Başkanı Şekib Avdagiç’e Destek Ziyareti
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Ekim ayında gerçekleştirilecek İTO seçimleri öncesinde gerçekleşen bu önemli ziyarette, Cüneyt Battal başkanlığındaki PESİAD Yönetim Kurulu Üyeleri yeni dönemde de Şekib Avdagiç’i desteklediklerini bir kez daha açıkça beyan etti.

PESİAD Yönetim Kurulu’ndan İTO Başkanı Şekib Avdagiç’e Destek Ziyareti

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, nazik ev sahipliğinden ötürü Pendikli bir iş insanı olan Avdagiç’e teşekkür edilirken, Türkiye ekonomisine ve iş dünyasına katkı sağlayan vizyoner çalışmalarının yeni dönemde de başarıyla devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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