PESİAD Yönetim Kurulu’ndan İTO Başkanı Şekib Avdagiç’e Destek Ziyareti

Ekim ayında gerçekleştirilecek İTO seçimleri öncesinde gerçekleşen bu önemli ziyarette, Cüneyt Battal başkanlığındaki PESİAD Yönetim Kurulu Üyeleri yeni dönemde de Şekib Avdagiç’i desteklediklerini bir kez daha açıkça beyan etti.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, nazik ev sahipliğinden ötürü Pendikli bir iş insanı olan Avdagiç’e teşekkür edilirken, Türkiye ekonomisine ve iş dünyasına katkı sağlayan vizyoner çalışmalarının yeni dönemde de başarıyla devam etmesi temennisinde bulunuldu.