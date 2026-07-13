Herkes istifa etmesini bekliyordu: Infantino'nun tartışma yaratacak yeni planı ortaya çıktı!

2026 Dünya Kupası'nda yaşanan saha dışı bazı gelişmeler sonrası istifa etmesi istenen FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2030 Dünya Kupası için tartışmaları beraberinde getiren bir öneriyi değerlendirme kararı aldı.

FIFA, 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla düzenlenmesi ihtimalini gündeme getirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu konunun 2026 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından resmi olarak ele alınacağını belirtti.

2030 Dünya Kupası, Uruguay, Arjantin, Paraguay, Fas, Portekiz ve İspanya'nın ortak organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Bu yıl 48 takımla oynanan Dünya Kupası'nın yanı sıra FIFA konuyla ilgili yeni bir çalışma başlattı.

2026 Dünya Kupası'nın başından itibaren ABD'nin kayırmacı tutumuna sessiz kalması ile eleştirilerin odağında yer olan FIFA, turnuva boyunca meydana gelen skandallara çanak tutmasıyla da tepkiler alıyordu.

2026 Dünya Kupası'nda bardağı taşıran son olay ise ABD'li oyuncu Florin Balogun'un kırmızı kart cezasının ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonuyla ertelenmesi oldu.

Bu durum sonrası istifa çağrılarının yükseldiği FIFA Başkanı Gianni Infantino ise Dünya Kupası'na katılamayan bazı ülkelerin yeniden desteğini kazanmak ve koltuğunu da bırakmamak için yeni önerilerle gelmeye başladı.

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YENİ PLANI DÜNYA KUPASI'NA KATILIM SAYISINI YÜKSELTMEK

Infantino'nun yeni projesi Dünya Kupası'na katılımı büyütmek.

FIFA başkanı, 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla düzenlenmesi ihtimalinin, 2026 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından resmi olarak ele alınacağını duyurdu.

Böyle bir değişiklik hayata geçerse, mevcut plana göre turnuvaya 16 ülke daha dahil edilecek.

"DÜNYA KUPASI'NA KATILIMI 64 TAKIMA ÇIKARALIM"

Infantino, İsviçre basınından Bluewin'e verdiği röportajda, "(64 takımlı turnuva) kesinlikle bu Dünya Kupası'ndan sonra ilgili komitelerde incelenecek ve tartışılacak bir konu" dedi.

FIFA Başkanı, turnuvanın "sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, tüm dünya için" olduğunu yineledi ve şu şekilde sözlerini sürdürdü:

“Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayalini kurmasına izin verilmelidir. Takımların kalitesinin son derece yüksek olduğunu ve dünyanın her yerinde giderek daha da yükseldiğini görebilirsiniz. Küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma şansı vermezseniz, kendilerini geliştirmeye devam etme motivasyonları eksik kalır.”

2030 DÜNYA KUPASI 3 KITAYA YAYILACAK

2030 Dünya Kupası altı ülkenin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Turnuvanın açılış bölümünde 1930'un ev sahibi Uruguay, 2022 dünya şampiyonu Arjantin ve CONMEBOL'un merkezinin bulunduğu Paraguay birer karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Kalan maçlar ise Fas, Portekiz ve İspanya arasında paylaşılacak. Mevcut 48 takımlı plana göre organizasyonda toplam 101 karşılaşma oynanacak.

Dünya Kupası, 1998 ile 2022 yılları arasında uygulanan 32 takımlı formatın ardından, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 finalleriyle birlikte 48 takımlı yapıya geçmişti.

UEFA BAŞKANI CEFERIN 'KÖTÜ BİR FİKİR' DİYORDU

Nisan ayında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, öneriyi "kötü bir fikir" olarak nitelendirerek hem Dünya Kupası'na hem de Avrupa elemelerine zarar vereceğini söylemişti.

CONCACAF Başkanı Victor Montagliani de bunun "pek iyi bir fikir olmadığını" söylerek Ceferin'le benzer görüş belirtmişti.

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