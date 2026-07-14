Altın yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilim ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle iki haftanın dibinden döndü ve yükselişe geçti. Bugün 1 gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilim ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle iki haftanın dibinden döndü ve yükselişe geçti. Piyasalar, Fed'in olası faiz kararını etkileyecek ABD Fiyat Endeksi (CPI) verilerini yakından takip edecek.
Spot altın sabah saatlerinde yüzde 0,5 yükselişle 4021 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın yüzde 0,5 yükselişle 6058 TL'den alıcı buluyor.
ABD ile İran arasındaki çatışmaların patlak vermesi sonucu artan petrol fiyatlarının etkisi ile yüzde 3'ün üzerinde değer kaybeden altın fiyatları, bu sabah 2 haftanın dip seviyesinden dönerek yükselişe geçti.
Piyasalar bugün açıklanacak ABD Fiyat Endeksi (CPI) verilerini izleyecek. CPI verisi altın fiyatlarına yön veren Fed'in olası faiz kararı için oldukça önemli bir veri.
Bunun yanında Üretici Fiyat Endeksi (PPI) ve bu hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağu konuşma da takip edilecek.
Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin getirdiğin enflasyonist baskı, ABD Merkez Bankası Fed'in olası faiz artırımı ihtimalini güçlendiriyor.
Fed yetkilileri ABD enflasyonunun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması durumunda bankanın faiz artırımına gidebileceğinin sinyalini vermişti. Piyasalar da bu yıl olası bir faiz artırımını fiyatlamaya başladı. Faiz getirisi olmayan altın yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor.