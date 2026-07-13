  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump yine meydan okudu: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, güvenliği sağlamak için ücret alacağız

Trump yine meydan okudu: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, güvenliği sağlamak için ücret alacağız

ABD-İran arasındaki müzakere süreci adeta yılan hikayesine dönerken, ABD Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz. Kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız" dedi.

Trump yine meydan okudu: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, güvenliği sağlamak için ücret alacağız
Yayınlanma:

Trump yine meydan okudu: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, güvenliği sağlamak için ücret alacağız

ABD-İran arasındaki müzakere süreci adeta yılan hikayesine dönerken, ABD Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz. Kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız" dedi.

ABD ordusu, 7 Temmuz'dan bu yana aralıklarla İran'ın güney kıyılarına saldırılar düzenliyor. İran ordusu ise ABD saldırılarına karşılık, bölgedeki "düşman üslerini" hedef alan geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştiriyor.İki ülke arasındaki müzakere süreci yılan hikayesine dönmüş durumda. Ateşkes peş peşe saldırılarla sona ererken, ABD Başkanı Trump yeni bir açıklamada bulundu.

Trump yine meydan okudu: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, güvenliği sağlamak için ücret alacağız

Hürmüz'de kontrolün ABD'ye geçeceğini öne süren Trump, "Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz. Kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız" ifadelerini kullandı.

"İRAN ANLAŞMAYI BOZDU"

Tahran yönetimine ilişkin sert ifadeler kullanan Trump, "İranlılar kötü insanlar. Bir anlaşmamız vardı ama İran bu anlaşmayı bozdu" dedi.

Gözaltına alınan Haluk Levent'ten dikkat çeken açıklama: Asıl bombayı bekleyin, hayretler içinde kalacaksınız...Gözaltına alınan Haluk Levent'ten dikkat çeken açıklama: Asıl bombayı bekleyin, hayretler içinde kalacaksınız...

Galatasaray ilk transferi yola çıktı geliyor: 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu ile anlaşma sağlandıGalatasaray ilk transferi yola çıktı geliyor: 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu ile anlaşma sağlandı

Herkes istifa etmesini bekliyordu: Infantino'nun tartışma yaratacak yeni planı ortaya çıktı!Herkes istifa etmesini bekliyordu: Infantino'nun tartışma yaratacak yeni planı ortaya çıktı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Denizde tarihi rekor: Japon bilim insanları şu ana kadar görülmemiş miktarda altın keşfetti!
Denizde tarihi rekor: Japon bilim insanları şu ana kadar görülmemiş miktarda altın keşfetti!
Rusya'dan NATO Zirvesi sonrası sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir!
Rusya'dan NATO Zirvesi sonrası sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir!
Şam'da hareketli dakikalar: Macron'un kaldığı otelin yakınında peş peşe patlama!
Şam'da hareketli dakikalar: Macron'un kaldığı otelin yakınında peş peşe patlama!
NATO Zirvesi'nde dengeleri değiştirecek adımlar: Ortak füze üretimi masada!
NATO Zirvesi'nde dengeleri değiştirecek adımlar: Ortak füze üretimi masada!
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilmişti: Ahmedinejad, Hamaney'in cenaze töreninde ortaya çıktı!
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilmişti: Ahmedinejad, Hamaney'in cenaze töreninde ortaya çıktı!
Venezuela'daki depremlerde bilanço korkutucu: Ölü ve yaralı sayısı artıyor!
Venezuela'daki depremlerde bilanço korkutucu: Ölü ve yaralı sayısı artıyor!
İran'da Hamaney'e veda töreni! Türkiye'den bakın hangi isimler törene katıldı?
İran'da Hamaney'e veda töreni! Türkiye'den bakın hangi isimler törene katıldı?