Trump yine meydan okudu: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, güvenliği sağlamak için ücret alacağız

ABD-İran arasındaki müzakere süreci adeta yılan hikayesine dönerken, ABD Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz. Kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız" dedi.

ABD ordusu, 7 Temmuz'dan bu yana aralıklarla İran'ın güney kıyılarına saldırılar düzenliyor. İran ordusu ise ABD saldırılarına karşılık, bölgedeki "düşman üslerini" hedef alan geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştiriyor.İki ülke arasındaki müzakere süreci yılan hikayesine dönmüş durumda. Ateşkes peş peşe saldırılarla sona ererken, ABD Başkanı Trump yeni bir açıklamada bulundu.

Hürmüz'de kontrolün ABD'ye geçeceğini öne süren Trump, "Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz. Kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız" ifadelerini kullandı.

"İRAN ANLAŞMAYI BOZDU"

Tahran yönetimine ilişkin sert ifadeler kullanan Trump, "İranlılar kötü insanlar. Bir anlaşmamız vardı ama İran bu anlaşmayı bozdu" dedi.

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