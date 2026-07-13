Gözaltına alınan Haluk Levent'ten dikkat çeken açıklama: Asıl bombayı bekleyin, hayretler içinde kalacaksınız...

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent, şahsi borçlarının dernekle ilişkilendirilmek istendiğini belirterek, "Asıl bombayı bekleyin, hayretler içinde kalacaksınız" dedi.

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK’ın milyarlık şüpheli para trafiği raporunun ardından Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent, konuya ilişkin olarak yaptığı ilk açıklamada şahsi borçlarının dernekle ilişkilendirilmeye çalışıldığını savundu. Levent, "Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız" dedi.

"KİŞİSEL BORÇLARIMI AHBAP İLE İLİŞKİLENDİRMEYİN"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a, "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin" şeklinde mesaj attığını söyleyen Levent, "Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek" ifadesini kullandı. "Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır" diye vurgulayan Levent, "Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek" diye ekledi.

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BAĞIŞLARIN ŞAHSİ HESAPLARA AKTARILDIĞI İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Bursa'da gözaltına alındı. Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin olarak yapılan açıklamada; 6 Şubat'ta derneğe bağış yapan vatandaşların bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı üçüncü kişilere aktarıldığı öne sürüldü.

"HAYRETLER İÇERİSİNDE KALACAKSINIZ"

Haluk Levent'in sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayımlandı. Levent, soruşturmaya ve gözaltı sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Sevgili dostlarım, Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin." Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek. Sevgili dostlarım, Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek."

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