Galatasaray ilk transferi yola çıktı geliyor: 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu ile anlaşma sağlandı

Galatasaray ilk transferi yola çıktı geliyor: Galatasaray, Burnley forması giyen 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu'nun transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Galatasaray, ilk transferini resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu transferini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Lesley Ugochukwu’nun TSİ 20.30’da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olması beklenmektedir."

1+4 YILLIK ANLAŞMA

Öte yandan A Spor'da Galatasaray'ın Ugochukwu transferinin detayları paylaşıldı.

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın verdiği bilgiye göre, Galatasaray, Ugochukwu ile 1+4 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Fransız oyuncu, şarta bağlı satın alma anlaşmasıyla kiralanacak. 25 maça çıktığı takdirde Galatasaray bonservisini alacak.

Oyuncunun Galatasaray'a bonservis maliyetinin ise toplamda 25 milyon Euro olacağı ileri sürüldü.

FUTBOLA RENNES ALTYAPISINDA BAŞLADI

Lesley Ugochukwu, futbola Rennes altyapısında başladı ve 2021’de A takıma yükselerek Ligue 1’de forma giymeye başladı.

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Genç yaşına rağmen fizik gücü, savunma önü sertliği ve merkez orta sahadaki atletik profiliyle dikkat çeken Fransız oyuncu, Rennes formasıyla 60 maça çıktıktan sonra 2023 yazında Chelsea’ye transfer oldu.

Londra ekibindeki ilk sezonunda 15 maçta süre alan Ugochukwu, 2024-25 sezonunu Premier Lig ekiplerinden Southampton’da kiralık geçirdi; burada 26 lig maçına çıkıp 1 gol ve 1 asist üretti.

Chelsea kariyerinin ardından Burnley’ye transfer olan 2004 doğumlu orta saha, Fransa’nın alt yaş milli takımlarında da görev aldı.

Chelsea, 2023 yaz transfer döneminde Ugochukwu'yu Rennes kulübünden bonuslarla birlikte 23,1 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı.

Burnley ise Ugochukwu trransferi için Chelsea'ye yaklaşık 25 milyon sterlin ödemişti.

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