Piyasalar uçtu: Petrol son 4 haftanın zirvesinde...

ABD-İran savaşının yeniden tırmanması küresel piyasalarda dalgalanmayı artırdı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim petrol fiyatlarını son 4 haftanın zirvesine taşırken, önceki seansta sert değer kaybeden altın ise ABD enflasyon verileri öncesinde toparlanarak yeniden yükselişe geçti. Uzmanlar, savaşın seyrine bağlı olarak emtia piyasalarındaki oynaklığın sürebileceğini belirtiyor.

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan savaş, yalnızca Orta Doğu'yu değil küresel enerji ve emtia piyasalarını da etkiliyor. Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik üçüncü gece üst üste hava saldırıları düzenlenmesi ve İran'ın buna karşılık Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri seyir füzeleriyle vurması, enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.

PETROL FİYATLARI 4 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Savaşın Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaşması, küresel petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişesini beraberinde getirdi.Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 yükselerek 84,98 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 2,1 artışla 79,79 dolardan işlem gördü. Brent petrol önceki seansta yüzde 9,6 yükselerek Mayıs 2020'den bu yana en sert günlük yükselişini kaydetmişti.Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni saldırıların dünya petrol ticaretini doğrudan etkileyebileceğini ve fiyatlardaki oynaklığın sürebileceğini belirtiyor.

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ALTINDA KAYIPLARIN ARDINDAN TOPARLANMA

Jeopolitik gerilimin etkisiyle petrol fiyatları yükselirken, altın fiyatları da dalgalı bir seyir izledi. Piyasaların ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklanmasıyla birlikte altın, seansın ilk saatlerinde son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ancak günün ilerleyen bölümünde kayıplarını telafi ederek yeniden yükselişe geçti.Spot altın, TSİ 03.00 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak ons başına 4 bin 14 dolardan işlem gördü. Böylece 1 Temmuz'dan bu yana görülen en düşük seviyeden toparlanmış oldu. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 0,4 yükselişle ons başına 4 bin 21 dolara çıktı.

Altın, bir önceki seansta ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını son bir ayın en yüksek seviyesine taşımasının ardından yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek bir aydan uzun süredir en sert günlük düşüşünü yaşamıştı.Analistler, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırmasının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirdiğini, buna rağmen yatırımcıların güvenli liman talebinin yeniden artmasıyla altın fiyatlarının toparlandığını belirtiyor. Piyasalar, savaşın seyrinin yanı sıra ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin sinyalleri yakından takip ediyor.

GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun yükselmesi, enerji piyasaları açısından en büyük risk olarak görülüyor.ABD'nin saldırıları sürdürme kararlılığı ve İran'ın misillemelerine devam edeceği yönündeki açıklamalar, petrol ve altın başta olmak üzere küresel emtia piyasalarında dalgalanmanın önümüzdeki günlerde de sürebileceğine işaret ediyor.

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