Türk tiyatrosunun emektar isimlerinden biriydi: Aydemir Akbaş’ın eşi Beyhan Benek Akbaş vefat etti

Türk tiyatrosunun emektar isimlerinden Beyhan Benek Akbaş yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz yıllarda vefat eden usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın eşi olan ünlü sanatçının kaybı, tüm sevenlerini ve sanat camiasını derinden sarstı.

Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren usta sanatçı Beyhan Benek Akbaş'tan acı haber geldi.Geçtiğimiz dönemde hayatını kaybeden usta aktör Aydemir Akbaş'ın eşi, tiyatro oyuncusu Beyhan Benek Akbaş, hayata gözlerini yumdu. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran senarist Özgür Aksoy, sanat camiasını yasa boğan gelişmenin ardından cenaze bilgilerini de paylaştı.

Aksoy'un aktardığı bilgilere göre, usta oyuncunun cenazesi bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçının naaşı, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

YARIM ASIRLIK AŞK

Beyhan Benek Akbaş ile usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın beraberliği, sanat dünyasının en çok konuşulan aşk hikâyelerinden biri olmuştu. İlk kez 1964 yılında dünyaevine giren ünlü çift, iki kez boşanıp üç kez yeniden nikâh masasına oturmuştu.

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