PESİAD yeni döneme yeni yönetim ve yeni başkan Cüneyt Battal ile merhaba dedi

Pendik Sanayici ve İş adamları Derneği (PESİAD) Pendik’te faaliyet gösteren Basın Mensupları ile Gazeteciler Günü dolayısı. İle bir araya gelerek. aynı zamanda yeni sezon faaliyetlerine start vermiş oldu.

Dernek binasında Yerel basını ağırlayan Cüneyt Battal, öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı ve başarılar diledi.

PESİAD Başkanı Cüneyt Battal’ın yaptığı açıklama da şu ifadeler yer aldı ;

Değerli misafirler, kıymetli basın mensupları,

"Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. PESİAD’ımızın 20. Yılın da sizler ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün, hem siz değerli basın mensuplarıyla tanışmak hem de yeni dönemde yapmayı planladığımız projeler ve faaliyetler hakkında bilgi paylaşmak istiyoruz.

Bu yıl, PESİAD olarak geleneksel hale gelen birçok programımızı yenileyerek ve yeni projeler ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Şimdi, takvimimizde yer alan bazı başlıkları kısaca sizlere aktarmak istiyorum. Daha sonra tanışma ve fikir alışverişiyle programımıza devam edeceğiz.

Sosyal İşler Komisyonumuz

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Pendikli Gençler İcat Çıkarıyor” yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler ve komisyon oluşturma sürecini tamamladık. Bu hafta içerisinde okullara duyurular yapılacak ve sosyal medyada gerekli reklamlar paylaşılacak. Ayrıca, her yıl düzenlediğimiz “Geleneksel Vefa Programı”mızı yine şubat ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

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Özel gün ziyaretlerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz de geçmiş yıllarda olduğu gibi devam edecek.

"Dış İlişkiler Komisyonumuz etkin bir şekilde faaliyetlerine devam edecek"

Bildiğiniz gibi PESİAD Akademi’yi kurarak sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik seminerler, paneller ve söyleşiler düzenlemeye başladık. Bu yıl özellikle inşaat sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik etkinlikler gerçekleştireceğiz. Şubat ayında başlayacak olan inşaat sektörü panelimizde, “Yarısı Bizden” kentsel dönüşüm kampanyası ile ilgili bilgi paylaşımı yapılacak. Bu programda ilgili devlet yetkilileri, Pendik Belediyesi temsilcileri ve uzmanlar yer alacak.

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı kültürel ve ticari geziler düzenleyeceğiz. Gittiğimiz bölgelerde fuarlara katılacak, aynı zamanda kültürel gezilerle programlarımızı zenginleştireceğiz.

Sektörler Kurulumuz

“Sektör Kariyer” adını verdiğimiz projeyle, Pendik Belediyesi ve Kalkınma Ajansı desteğiyle Kurtköy Sanayi Bölgesi’nde yetkinlik gelişim merkezi kuruyoruz. Merkezde, bölgedeki firmaların taleplerine göre eğitimler planlanacak ve eleman yetiştirilecektir. 400 metrekarelik alanda uygulamalı tesisat ve kaynakçılık eğitimleri verilecek. Bina inşaatı tamamlandı, makine ihaleleri gerçekleştirildi. Açılışımızı önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

"Kadın Pesiad'ı kuruyoruz"

Kadın üyelerimizin ve iş dünyasındaki kadınların aktif rol alması için genç pesiad gibi kadın Pesiad'! kurmayı planlıyoruz. Pendik’te kurulan kadın kooperatifleriyle iş birliği yaparak, kadın girişimcilerimize yönelik projeler geliştireceğiz. İlk olarak, üyelerimiz arasından bir başkan ve komisyon oluşturmak için çalışmalarımıza başladık.

"Tanıtım ve Medya Birimimiz çalışmalarına devam edecek"

Tanıtım ve medya birimimiz, PESİAD’ın faaliyetlerini daha geniş kitlelere duyurmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl, etkinliklerimizin tanıtımı ve medya ilişkileri konusunda aktif bir yol izleyeceğiz.

Pandemi ve diğer nedenlerle son yıllarda ara verdiğimiz bazı etkinliklerimizi bu yıl yeniden hayata geçireceğiz. Örneğin, iftar programımızı uzun bir aradan sonra tekrar düzenleyerek kıymetli misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. İlçemizde önemli başarılara imza atmış kişilere ödüller takdim edeceğimiz bu programın, ilçemiz için anlamlı bir buluşma olacağına inanıyoruz. Değerli misafirler, PESİAD olarak hem iş dünyasına hem de sosyal alanda toplumumuza katkı sağlamak için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha güçlü projelere imza atacağımıza inanıyorum. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı

Sohbet Basın Mensupları ile karşılıklı soru cevap halinde devam etti hatıra fotoğrafı sonrası son buldu.