PESİAD, “Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor” yarışması birincilerini misafir etti
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) Başkanı Cüneyt Battal ve yönetim kurulu üyeleri, “Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor” yarışmasında birincilik elde eden öğrencileri dernek merkezinde misafir etti.
Gerçekleşen ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan PESİAD Başkanı Cüneyt Battal, yarışmada dereceye giren gençleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Battal, “Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor Yarışması’nda birincilik elde eden öğrencilerimizi derneğimizde ağırladık.
Projelerini Teknopark İstanbul ön kuluçka merkezinde geliştirmeye devam eden öğrencilerimizle; projelerinin yatırım, ticarileşme ve iş birliği potansiyelleri üzerine verimli bir değerlendirme gerçekleştirdik” dedi.
Yarışmanın artık geleneksel hale geldiğine dikkat çeken Battal, PESİAD olarak gençlerin yenilikçi fikirlerine destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.
"ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIMCI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Battal, “Geleneksel hale gelen Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor Yarışması kapsamında, önümüzdeki süreçte de öğrencilerimizin proje geliştirme yolculuklarına destek olmaya ve başarılarına yakından şahitlik etmeye devam edeceğiz. Kendilerine proje yolculuklarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Ziyaret, öğrencilerin projeleri hakkında yapılan karşılıklı fikir alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri’den PESİAD’a Ziyaret
PESİAD ile Alibaba.com arasında stratejik iş birliği semineri
PESİAD'dan iş dünyasının güncel ekonomi gündemi ile ilgili önemli etkinlik
Kaynak:Bölge Gündem Haber