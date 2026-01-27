CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri’den PESİAD’a Ziyaret

  1. Anasayfa
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik İlçe Başkanı ve aynı zamanda Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) üyesi olan Niyazi Güneri, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte PESİAD’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, İlçe Başkanı Niyazi Güneri ve beraberindeki heyeti PESİAD Başkanı Cüneyt Battal ile yönetim kurulu üyesi Şahin İpek karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, yerel gündem ve çeşitli konular üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete ilişkin PESİAD’ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

“CHP Pendik İlçe Başkanı, aynı zamanda PESİAD üyemiz Sn. Niyazi Güneri ve yönetimi, derneğimize nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Sn. Güneri’ye ve yönetimine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız.”

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

