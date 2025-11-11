PESİAD geleneksel basın toplantısı ile yerel basınla bir araya geldi: Başkan Cüneyt Battal'dan 20. yıl vurgusu

Pendik'in önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan adı icraat ve faaliyetleri ile Türkiye gündeminde sıkça yer alan Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) geleneksel hale gelen yılın ilk gerçekleştirdi.

Cüneyt Battal başkanlığında yönetim kurulu üyeleri ile beraber geleneksel hale gelen toplantıda geçmiş yıllar ve gelecek yılın değerlendirmesi yapıldı.

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD), 20. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde geleneksel hale getirdiği “Yerel Basın Kahvaltısı” programını gerçekleştirdi. PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Battal ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya çok sayıda yerel basın mensubu katıldı.

Programda PESİAD Başkanı Cüneyt Battal, derneğin yirmi yıl önce Pendik’te iş insanlarını bir araya getirmek amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, bugün kurumsal yapısı ve sürdürülebilir vizyonuyla örnek bir kurum haline geldiğini ifade etti.

FAALİYETLER VE YENİ PROJELER PAYLAŞILDI

Kahvaltı programında, PESİAD’ın geçmiş dönem çalışmalarını içeren bir faaliyet videosu da katılımcılara sunuldu.

Videoda; Kurum ve üye ziyaretleri, Sosyal sorumluluk projeleri, Eğitim, bilim ve gençlik çalışmaları, Kültür-sanat etkinlikleri, Sektörel buluşmalar ve bilgilendirme seminerleri, Dijital medya girişimleri ve PESİAD Kadın yapılanması

gibi birçok önemli başlık öne çıktı.

Ayrıca son dönemde TÜBİTAK destekli “Pendik’te Şenlik Var Bilim Projesi”nin başarıyla tamamlandığı ve “Pendik’ten Gazze’ye Gönül Köprüsü” projesiyle anlamlı bir dayanışma örneği sergilendiği belirtildi.

YENİ DÖNEM HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Yeni dönem çalışmalarına da değinen Başkan Battal, PESİAD’ın önümüzdeki süreçte;

“Yıla Özel Yılın Enleri Ödül Programı”, “Kümelenme ve Tedarikçi Buluşmaları” projeleri, PESİAD Kadın Platformunun daha aktif hale getirilmesi gibi faaliyetlerle üyelerine ve Pendik’e katkı sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Battal, “PESİAD, hem bir sivil toplum kuruluşu hem de yerel kalkınma aktörü olarak varlığını kararlılıkla sürdürmektedir. Görev süremiz boyunca bu yapıyı korumak ve geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

BASINLA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Karşılıklı görüş alışverişi ve basın mensuplarının sorularının yanıtlandığı program, Tanıtım-Medya Birimi sunumu, tanışma bölümü ve soru-cevap kısmıyla sona erdi.

PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Battal, “Yerel basın emekçilerimizin ilgisi ve desteği bizler için çok değerli. Katılım sağlayan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyoruz.” ifadeleriyle programı noktaladı.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel