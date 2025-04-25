PESİAD, Kültür Sanat Etkinliklerine ‘Yedi Bölge Tek Sahne Sıra Gecesi’ ile Başladı

PESİAD (Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği) kültür sanat etkinliklerinin ilkini PEFHEM (Pendik Folklor Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü) iş birliğiyle düzenlediği “Yedi Bölge Tek Sahne-Güneydoğu Anadolu” başlıklı bir sıra gecesi gerçekleştirdi. İzleyicilere muhteşem bir kültür ziyafetinin sunulduğu gece, yoğun katılımı, kostümleri ve çiğ köfte ikramlarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

PESİAD Başkanı Cüneyt Battal ile PEFHEM Başkanı Serdar Özalkak‘ın öncülüğünde PESİAD tarafından hayata geçirilen kültür ve sanat etkinliklerinin ilki “Yedi Bölge Tek Sahne-Güneydoğu Anadolu” başlığıyla Pendiklilerle buluştu.

Koro Şefi Pınar Dilek Yılmaz yönetimindeki PEFHEM Türk Halk Müziği Korosu, 22 Nisan Salı akşamı, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Yedi Bölge Bir Sahne” sloganlı sıra gecesi serisinin ilkini Güneydoğu Anadolu türkülerini seslendirerek başlattı.

Nurdan Sezer’in sunduğu programda, PESİAD Başkanı Cüneyt Battal ve PEFHEM Başkanı Serdar Özalkak birer selamlama konuşmaları yaparak, ilkini gerçekleştirdikleri bu hayata geçirilen kültür sanat etkinlikleri projesiyle Pendik’in kültür sanat hayatına önemli katkılar sunacaklarını ifade ettiler. Her iki başkan da emeği geçen, katkı sunan ve katılım gösteren herkese teşekkür ederek konuşmalarını tamamladılar.