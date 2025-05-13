PESİAD Kadın Komisyonu başkanı Zeynep Gülay Örsçekiç oldu

PESİAD’ın 20. Yılındaki en önemli hedeflerinden biri olan PESİAD Kadın Komisyonu kuruldu. Pendik’e ve PESİAD’a ayrı bir değer katacak olan PESİAD Kadın Komisyonu’nun ilk başkanı Zeynep Gülay ÖRSÇEKİÇ oldu.

PESİAD (Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği) Başkanı Cüneyt Battal kente değer katan iş kadınlarından oluşan Kadın Platformu Komisyon Başkanlarını seçerek kadın yapılanmasını hayata geçirdi.

Konuyla ilgili olarak PESİAD’ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda;

“PESİAD Ailemizin 20. Yılında en önemli hedeflerimiz arasında yer alan PESİAD Kadın Yapılanması'na dair hazırlıklara devam ediyoruz.

Bu kapsamda PESİAD Ailemizin ilk kadın üyelerinden Fen Koleji Firma Sahibi Sn. Zeynep Gülay ÖRSÇEKİÇ, PESİAD Kadın Komisyonu'ndan Sorumlu Başkan olarak seçilmiştir.

PESİAD Kadın Platformu'nun, hem derneğimiz, hem de ilçemiz nezdinde katma değer oluşturacağına inanıyor, bu çerçevede ilçemizde faaliyet gösteren kadın üye adaylarımızın kıymetli başvurularını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.