Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD), gençlerin yenilikçi fikirlerini desteklemek amacıyla 2026 yılında düzenlenecek olan “Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor Yarışması”nın 6. dönem hazırlıkları için Yürütme Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

PESİAD, ''Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor Yarışması''nın 6. Dönem Hazırlıklarına Başladı
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) tarafından düzenlenen “Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor Yarışması”nın 6’ncısı için hazırlıklar hız kazandı.

Başkanlığını Cüneyt Battal’ın yaptığı PESİAD bünyesinde gerçekleştirilen Yürütme Kurulu Toplantısı, yarışmanın 2026 yılı organizasyonu için önemli kararların alındığı bir platform oldu.

KATILIMCILAR BİR ARAYA GELDİ

Toplantıya; Sosyal İşler Birimi yetkilileri, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Kurul üyeleri, yarışmanın kapsamı, yürütme süreci ve gençlerin yenilikçi fikirlerini destekleyecek yeni projeler üzerine detaylı değerlendirmelerde bulundu.

GENÇLERİN YENİLİKÇİ FİKİRLERİNE DESTEK

Toplantıda, her yıl daha geniş bir etki alanına ulaşan yarışmanın, Pendik’in eğitim vizyonuna önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Kurul, gençlerin üretkenlik, yaratıcılık ve teknoloji geliştirme alanlarında daha fazla teşvik edilmesi için yeni destek mekanizmalarının oluşturulması konusunda fikir birliğine vardı.

PENDİK’İN GELECEĞİNE YATIRIM

PESİAD tarafından gelenekselleştirilen yarışmanın, Pendik’teki gençlerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkararak ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yürütme Kurulu, yarışmanın 2026 yılı teması ve değerlendirme süreçlerine ilişkin çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanacağını duyurdu.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel

Kaynak:Bölge Gündem Haber

