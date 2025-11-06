  1. Anasayfa
  PESİAD'dan İTO başkanı Şekip Avdagiç'e ziyaret

PESİAD'dan İTO başkanı Şekip Avdagiç'e ziyaret

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği ( PESİAD) Başkanı Cüneyt Battal ve Yönetimi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i makamında ziyaret etti.

Yayınlanma:

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği ( PESİAD) Başkanı Cüneyt Battal ve Yönetimi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i makamında ziyaret etti.

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği ( PESİAD) Başkanı Cüneyt Battal ve Yönetimi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye ve küresel ekonomik gündem, sektörel gelişmeler ve iş dünyasının geleceğine dair önemli öngörüler kapsamlı bir şekilde istişare edildi.

Görüşmenin bir diğer önemli başlığını ise, PESİAD'ın yeni dönem vizyonunun paylaşılması ve üyelerine özel yeni iş birliği alanları üzerine yapılan fikir alışverişleri oluşturdu.

PESİAD, kendilerini makamında ağırlayan ve nazik misafirperverliği için Kıymetli Büyüğümüz Şekib Avdagiç'e teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Avdagiç'in PESİAD'a her zaman gösterdiği ilgi, destek ve rehberlik için şükranlarını sundu.

41677.jpg

