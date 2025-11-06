PESİAD'dan İTO başkanı Şekip Avdagiç'e ziyaret

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği ( PESİAD) Başkanı Cüneyt Battal ve Yönetimi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i makamında ziyaret etti.

PESİAD'DAN İTO BAŞKANI ŞEKİP AVDAGİÇ'E ZİYARET

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği ( PESİAD) Başkanı Cüneyt Battal ve Yönetimi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye ve küresel ekonomik gündem, sektörel gelişmeler ve iş dünyasının geleceğine dair önemli öngörüler kapsamlı bir şekilde istişare edildi.

Görüşmenin bir diğer önemli başlığını ise, PESİAD'ın yeni dönem vizyonunun paylaşılması ve üyelerine özel yeni iş birliği alanları üzerine yapılan fikir alışverişleri oluşturdu.

PESİAD, kendilerini makamında ağırlayan ve nazik misafirperverliği için Kıymetli Büyüğümüz Şekib Avdagiç'e teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Avdagiç'in PESİAD'a her zaman gösterdiği ilgi, destek ve rehberlik için şükranlarını sundu.

Bakan Tekin'den son dakika duyuru: LGS tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ayar: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı!

Haberin Devamı

Barbie'ye benzeme sevdası canından etti: 27 kez ameliyat olan Fenomenin gizemli ölümü!