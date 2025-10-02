Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü' programına dev katılım!

Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla Pendik Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Pendik’ten Gazze’ye Gönül Köprüsü” projesinin tanıtım toplantısı STK’ların yoğun bir katılımıyla gerçekleştirildi. Bu kapsamda kurulan “Pendik’ten Gazze’ye Gönül Köprüsü Flatformu çatısı altında gerçekleştirilecek “Bugünkü Kazancım Gazze’ye” Kampanyasına öncülük eden Pendik Belediyesi, sosyal tesislerin 3 günlük cirolarını, esnaflar ise 1 günlük kazançlarını Gazze’ye bağışlayacak.

Pendik Belediyesi öncülüğünde Gazze’ye destek olmak için düzenlenen “Bugünkü Kazancım Gazze’ye” kampanyasının tanıtım toplantısı Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

30 Eylül Salı günü, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Battal, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve esnaflar katıldı. Toplantıda Pendikli esnafın 10-11-12 Ekim tarihleri arasındaki bir günlük kazancını Gazze’ye bağışlayacağı açıklandı.

PESİAD başkanı Cüneyt Battal'dan teşekkür konuşması

PESİAD tarafından projelendirilen ve Pendik'te faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları ve esnafların katılımıyla oluşturulan Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü tanıtım toplantısında ilk olarak konuşan Cüneyt Battal, paydaşların, STK'ların ve Pendikli esnafların katılımıyla büyük ses getirecek projeyle ilgili düşüncelerini aktararak, emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Haberin Devamı

Başkan Ahmet Cin: “Sosyal tesislerimiz 3 günlük cirolarını Gazze’ye bağışlayacak”

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik’in her zaman hassasiyetlerin üst düzey olduğu bir ilçe olduğunu belirterek “Söylenecek çok şey var; ama hiçbir şey söyleyemiyoruz, yapılacak çok şey var; ama yapamıyoruz. Biz bu noktadan hareketle Pendik’ten bir gönül köprüsü kuralım, Gazze’deki kardeşlerimize yardım olsun diye bir Pendik’ten Gazze’ye Gönül Köprüsüplatform kurduk. Bu platforma destek veren tüm kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Başkan Ahmet Cin, Pendik Belediyesinin Gazze’ye yardımlarının süreceğini belirterek “Pendik’te 11 tane sosyal tesisimiz var. 3 gün boyunca tüm gelirimizi Gazze’ye aktaracağız. Yeterli değil; ama buradan çıkacak destekle oradaki kardeşlerimize manevi destek olacak. Nasıl ki Taksim’e cami yapılmaz denilip yapıldıysa, Ayasofya’nın zincirleri kırıldıysa, Mescidi Aksa’nın da zincirleri kırılacak. Filistin de özgürleşecek, Müslümanlar da oraya hakim olacak. Bu inançla yola çıktık.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM konuşması duygulandırdı

Toplantı Kuran Tilaveti ve sonrasında okunan dualarla başladı. Duaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM konuşması bir kez daha sinevizyonda yayınlandı. Konuşmada özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir bebeği gösteren fotoğrafı salondakileri duygulandırdı.

Sumud Filosu’ndaki Aktivist Ayçin Kantoğlu Pendiklilerden dua istedi

“Bugünkü Kazancım Gazze’ye” tanıtım toplantısına Sumud Filosu’ndaki Aktivist Ayçin Kantoğlu’na telefonla canlı olarak bağlanıldı. Telefon bağlantısında Pendiklilerden dua isteyen Kantoğlu: “Ablukayı mutlaka kırmak istiyoruz. Yorgunuz; ama heyecanlıyız. Gazze’nin o iman dolu kokusunu duyuyoruz. Bize bir müdahale olabilir mi sorusu daha ciddiyet kazandı. Ama bu olursa bunun bir suç olduğunu da biliyoruz. Korkmadık, bundan sonra da korkacak değiliz. Sizin ettiğiniz dualar, bu vahşet karşısında takındığınız asil tavır, bizim filomuzun yelkenlerini dolduran rüzgar gibi. Belediye Başkanımızın orada olduğunu biliyorum. Kıymetli STK’ların orada olduğunu biliyorum. Bizim için dua edin.” dedi.

Kaymakam Mehmet Yıldız: “En kıymetli iş birliği gerçekleşiyor”

Kampanyanın tanıtım toplantısına katılan Kaymakam Mehmet Yıldız da tüm katılımcıları tebrik ederek “Pendik geçmişte afetlerde, yardım çalışmalarında muhteşem iş birliği gerçekleştirmiş bir ilçe. Şimdi bunların en kıymetlisi gerçekleştirilecek. Tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Tüneli kapatıp eğlence yaptılar: Bakın o gruba ceza verildi!

İsrail Sumud Filosu’na müdahale ederek 223 aktivisti kaçırdı: Aktivistlerin arasındaki 37 Türk'ün isimleri belli oldu!

Minguzzi davasında kavga çıktı: Sanıklar acılı annenin üzerine yürüdü!