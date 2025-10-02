Tüneli kapatıp eğlence yaptılar: Bakın o gruba ceza verildi!

Kağıthane Tüneli'nde otomobilleriyle asker uğurlaması yapmak isteyen bir grup genç, tüneli trafiğe kapatarak kutlama yaptı. O görüntüler üzerine bölgedeki trafik ekipleri harekete geçti..

Kağıthane Tüneli'nde otomobilleriyle asker uğurlaması yapan bir grup, tüneli trafiğe kapattı. Grup, tünelde oluşan trafiğe aldırış etmeden kutlama yaparken ekipler kamera görüntülerini ihbar olarak kabul etti. Yakalanan 10 şüpheliye 27 bin 894 lira ceza kesildi.

İstanbul'da Kağıthane Tüneli'nde 28 Eylül'de, otomobilleriyle asker uğurlaması yapan bir grup, tüneli trafiğe kapatıp diğer sürücülerin geçişini engelledi. Tünelde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler, askere uğurladıkları kişiyi havaya atarak konfetiler ile kutlama yaptı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İHBAR KABUL EDİLDİ

Tünel kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri yolu kapatarak trafiği tehlikeye atan kişilerin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu H.K. (34), U.K.(23), M.A. (29), O.Ö.(30), A.A.(22), F.Ç.(29) isimli sürücüler ve F.D. (23), S.E. (21), E.Y. (20), M.B. (20) yakalandı.

28 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Şüphelilerden 6 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan 10 şüpheliye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca toplam 27 bin 894 lira para cezası uygulandı.

